Замглавы комитета ВР аграрной политики и земельных отношений: Стране требуется время для проведения земельной реформы...

Интервью заместителя председателя комитета по вопросам аграрной политики и земельных отношений Верховной Рады Украины Александра Бакуменко агентству "Интерфакс-Украина"

Скоро начнется новая парламентская сессия. Какие, по Вашему мнению, "аграрные" законопроекты Верховной Раде необходимо принять в первую очередь?

Прежде всего, хочу подчеркнуть, что комитет в своей работе установил негласное правило – привлекать к разработке законопроектов профильные ассоциации, участников того или иного рынка. Для чего? Чтобы избежать ошибок. Если документ прошел через экспертную среду, то он становится профессиональным, грамотным и выдерживает баланс интересов государства и бизнеса.

Комитетом уже подготовлены к рассмотрению 32 проекта законов. Среди них есть несколько очень важных документов, которые касаются евроинтеграции Украины. Это, например, законопроект об основных принципах и требованиях к производству органической продукции. Вы заметили, сколько на полках магазинов появилось так называемой "органики"? Зачастую она таковой не является. Нам необходим базовый закон в этой сфере. Сейчас он разрабатывается с участием ассоциаций, производителей.

Документ определит основные требования к органической продукции и предоставит покупателю гарантии, что приобретаемый им продукт действительно органический. Кто того, он позволит отечественному производителю "органики" выйти на рынки Канады, США, стран Европейского Союза.

Еще один важный законопроект, который также является евроинтеграционным, это проект закона о безопасности и гигиене кормов. Законопроект даст возможность рынку кормов развиваться, приведет к улучшению их качества, снижению административной и фискальной нагрузки на производителей этой продукции. Но самое важное, что он позволит решить самую главную задачу – защитить здоровье животных, а значит и человека.

Следующий документ, который требует принятия парламентом, это законопроект об урегулировании проведения фитосанитарных процедур. Он позволит повысить гибкость и эффективность системы фитосанитарного контроля, гармонизировать украинское законодательство с европейскими нормами.

Ну и один из самых важных законопроектов – о расширении полномочий органов местного самоуправления по управлению земельными ресурсами и усилении государственного контроля использования и охраны земель. Самое главное, что он предоставляет материальную и финансовую базу органам местного самоуправления. С принятием этого законопроекта модель государственного управления, как и в Европе, будет базироваться на местных общинах. Мы передадим государственные земли в собственность органам местного самоуправления. Они смогут ею эффективно управлять, сдавать в аренду, аккумулировать налоги с этой земли и контролировать ее качество.

Если мы уже коснулись земельного вопроса. Не могли бы Вы озвучить позицию комитета относительно рынка земли?

Комитет считает, что для начала надо разработать концепцию земельной реформы, которая даст ответы на основные вопросы: каким должен быть земельный рынок, как он будет функционировать и для кого он внедряется. К разработке концепции необходимо привлекать общественность, ассоциации, которые объединяют аграрный бизнес. Хочу отметить, что проект такой концепции уже практически готов. Было несколько встреч премьера со всеми участниками рынка, достигнуто определенное взаимопонимание в данном вопросе.

То есть речь уже не идет о внесении правительством до конца этого года в парламент проекта закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения?

Алгоритм наших действий будет следующим, и это позиция как комитета, так правительства: мы разрабатываем концепцию земельной реформы, обсуждаем ее со всеми участниками рынка (проводим круглые столы, конференции), получаем ответ, каким люди видят земельный рынок. Дальше Кабинет министров принимает концепцию, на основании которой разрабатывается закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения. Когда правительство его разработает, тогда документ, как и концепция, опять будет обсуждаться с регионами и ассоциациями. И только с учетом интересов всех участников рынка, когда будет согласован каждый пункт, законопроект можно будет выносить на рассмотрение парламента. В Верховную Раду должен поступить документ, который воспринимается общественностью.

Но на это может понадобиться очень много времени.

Я думаю, что при активной работе - до года. Вопрос настолько серьезный и заполитизированный, что его надо переводить в плоскость профессиональной дискуссии. Он не может быть решен в спешке и требует взвешенных, профессиональных решений.

Это официальная позиция комитета. И я имею право ее озвучить, как де-факто выполняющий функции главы аграрного комитета.

То есть мораторий на куплю-продажу земли опять будет продлен?

Пока мне сложно спрогнозировать, будет продлен мораторий или нет. Такая ситуации вполне возможна, для того, чтобы снять то напряжение в обществе, которое есть сейчас и взвешено подойти к решению земельного вопроса.

Но даже без продления моратория, рынка земли с 2018 года не может быть - нужен закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения. Пока его нет – купля-продажа земли невозможна.

По своей сути, мораторий – антиконституционный. Мы лишаем почти 7 млн владельцев паев возможности распоряжаться своей собственностью.

Я знаю, что в Европейском суде по правам человека рассматривается несколько жалоб украинских граждан на то, что украинское государство ограничивает их экономическую свободу, запрещая продавать землю.

Много таких обращений?

Где-то пять-шесть.

Если Украина не проведет земельную реформу в следующем году, не возникнут ли проблемы с ее главным кредитором – Международным валютным фондом?

Не думаю. На сколько я знаю, и президент, и премьер объясняли МВФ: стране требуется время для проведения реформы, время, чтобы сформировать законодательную базу, найти понимание в обществе, предоставить финансовую поддержку мелким сельхозпроизводителям, чтобы они, на пример, имели ресурсы для покупки земли.

Думаю, что за год вполне реально провести эту работу.

Какова Ваша личная позиция относительно рынка земли?

Да, у меня есть свое видение рынка. Я считаю, что на первом этапе, право покупать землю надо предоставить физическим лицам и разрешить сконцентрировать в одних руках 100-200 гектаров. Как минимум, на 10-15 лет необходимо запретить покупку земли иностранцами.

Вопрос, который сейчас обсуждается, это право покупать землю юридическими лицами–резидентами Украины. По предложению ассоциаций, аграрным компаниям могут разрешить покупать до 1 тыс. гектаров. Этот вопрос пока дискуссионный. Моя же позиция – нельзя оставлять за бортом рынка юридические лица, но надо сделать все, чтобы через них не могли покупать землю иностранные компании.

Надо сформировать целую систему защиты рынка от коррупционных схем. Для этого, например, можно обязать потенциальных покупателей декларировать свои доходы. Кроме того, необходимо экономически запретить перепродажу земли в течение пяти лет через введение высокой пошлины.

Важно, чтобы земельная реформа предусматривала систему "запобижныкив", а также проходила поэтапно. Она должна проводиться в интересах владельцев земельных паев, хозяйственных субъектов, работающих на этих землях, и способствовать развитию сельских территорий.

Как Вы думаете, при введении рынка, на сколько активной будет продажа земли?

Не думаю, что много земли будет выставлено на продажу – сразу после введения рынка – до 10% сельхозугодий. Основой земельных отношений останется аренда.

При этом мы должны защитить права арендаторов: предусмотреть в законе, что пока не заканчивается срок аренды, новый владелец участка не сможет им распоряжаться.

Хочу отметить, что в Украине до 1 млн га не имеют собственников. Они умерли, так и не получив законного права распоряжаться своим имуществом. При этом сейчас до 70% собственников земли – это люди старше 60 лет. Ситуация непростая и она требует решения. Но я повторюсь, крайне важно сформировать цивилизованный рынок и на это нужно время.