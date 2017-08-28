Украинцы жалуются в Европейский суд по правам человека на запрет продавать землю – Бакуменко

Европейский суд по правам человека рассматривает несколько жалоб от украинских граждан на предмет действия в стране запрета продавать и покупать земли сельскохозяйственного назначения, сообщил заместитель комитета Верховной Рады по аграрной политике и земельным отношениям Александр Бакуменко.

"Мне известно, что в Европейском суде по правам человека рассматривается несколько жалоб украинских граждан на то, что украинское государство ограничивает их экономическую свободу, запрещая продавать землю", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

А.Бакуменко отметил, что действующий в стране мораторий на куплю-продажу земли, по сути, лишает почти 7 млн владельцев паев возможности распоряжаться своей собственностью.

Как сообщалось, в Украине в результате реформирования земельных отношений в сельском хозяйстве земли коллективных сельскохозяйственных предприятий (бывшие колхозы) были распаеваны (в среднем по 4 га) среди членов этих хозяйств. В настоящее время сельскохозяйственные земли используются преимущественно на правах аренды, поскольку в стране действует мораторий на их куплю-продажу.

Между тем внедрение рынка земли является важным условием программы сотрудничества Украины с Международным валютным фондом.