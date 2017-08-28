Украине для внедрения рынка земли необходим еще год – Бакуменко

Украине нужен согласованный со всеми участниками рынка и воспринимаемый общественностью вариант проведения земельной реформы, для разработки которого может понадобиться еще, примерно, год, считает заместитель главы комитета парламента по аграрной политике и земельным отношениям Александр Бакуменко.

"Комитет считает, что для начала надо разработать концепцию земельной реформы, которая даст ответы на основные вопросы: каким должен быть земельный рынок, как он будет функционировать и для кого он внедряется", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Собеседник агентства отметил, что такой документ готовится правительством совместно с общественностью, ассоциациями, которые объединяют аграрный бизнес.

"Хочу отметить, что проект такой концепции уже практически готов", - добавил он.

По словам А.Бакуменко, подготовленный документ будет обсуждаться на местах и только после этого утверждаться Кабинетом министров.

"Алгоритм наших действий будет следующим, и это позиция как комитета, так и правительства: мы разрабатываем концепцию земельной реформы, обсуждаем ее со всеми участниками рынка (проводим круглые столы, конференции), получаем ответ, каким люди видят земельный рынок", - уточнил он.

Замглавы комитета также сообщил, что на основании концепции будет разработан закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения.

"Когда правительство его разработает, тогда документ, как и концепция, опять будет обсуждаться с регионами и ассоциациями. И только с учетом интересов всех участников рынка, когда будет согласован каждый пункт, законопроект можно будет выносить на рассмотрение парламента", - сообщил он.

"В Верховную Раду должен поступить документ, который воспринимается общественностью", - подчеркнул А.Бакуменко.

Он также не исключил, что парламент может продлить мораторий на куплю-продажу земли, действие которого заканчивается 1 января 2018 года.

"Пока мне сложно спрогнозировать, будет продлен мораторий или нет. Такая ситуации вполне возможна, для того, чтобы снять то напряжение в обществе, которое есть сейчас и взвешено подойти к решению земельного вопроса", - сказал он.

При этом А.Бакуменко отметил, что отмена моратория не означает автоматическое введение рынка земли – для этого нужен закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения.

"Пока его (закона – ИФ) нет – купля-продажа земли невозможна", - добавил он.

А.Бакуменко убежден, что прежде чем вводить рынок земли, надо сформировать целую систему его защиты от коррупционных схем. Для этого, например, можно обязать потенциальных покупателей декларировать свои доходы. Кроме того, необходимо экономически запретить перепродажу земли в течение пяти лет через введение высокой пошлины.

При этом он предположил, что сразу после введения рынка земли, на продажу может быть выставлено до 10% сельхозугодий, а основой земельных отношений останется аренда.

"При этом мы должны защитить права арендаторов: предусмотреть в законе, что пока не заканчивается срок аренды, новый владелец участка не сможет им распоряжаться", - считает А.Бакуменко.

Как сообщалось, в Украине с 2002 года действует мораторий на куплю-продажу земель сельскохозяйственного назначения. Парламент несколько раз продлевал его действие.

Однако земельная реформа является важным условием программы сотрудничества Украины и Международного валютного фонда (МВФ).