Гройсман подчеркивает важность обсуждения земельной реформы

Для проведения земельной реформы необходимо время для ее обсуждения, считает премьер-министра Украины Владимир Гройсман, он выступает за принятие целевой программы развития украинского фермерства.

"Эта реформа очень чувствительна. И требует больше времени для обсуждения с людьми и понимания людьми, что будет происходить", - сказал он в интервью "5 каналу" в понедельник вечером.

Он подчеркнул, что в данном вопросе должен состояться широкий диалог.

Премьер выступает против продажи земли иностранцам и крупным холдингам.

При этом В.Гройсман заявил, что выступает за развитие украинского фермерства и создание соответствующей целевой программы.

"Я буду предлагать в следующем бюджете предусмотреть 1 млрд грн целевой поддержки на выполнение этой программы", - сказал он.

"Если они хотят покупать эту землю, то украинец у украинца имеет право купить до 200 га земли", - добавил глава правительства