МВФ не будет настаивать на проведении земельной реформы - депутат

Земельная реформа не будет одной из основных для получения очередного транша Международного валютного фонда (МВФ), написал на своей странице в соцсети Facebook народный депутат Алексей Мушак (фракция "Блок Петра Порошенко").

"МВФ больше не будет настаивать на земельной реформе. Президент во время вояжа в Вашингтон проявил "чудеса дипломатии" и снял этот вопрос с повестки дня", - написал он.

По его словам, вместе с командой единомышленников он продолжит двигаться к запуску полноценного свободного рынка земли. Осенью А.Мушак рассчитывает представить один базовый и пять сопровождающих законов по земельной реформе.

"Президент Петр Порошенко попросил снять вопрос о запуске рынка земли с повестки дня и Кристин Лагард (глава МВФ) согласилась", – сказал агентству "Интерфакс-Украина" источник, близкий к переговорам сторон в США.

По его словам, пункт о необходимости запуска рынка земли будет изъят из меморандума Украины и МВФ

Как сообщалось, меморандум о сотрудничестве Украины с МВФ по программе расширенного финансирования предусматривал принятие закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения.

Кабинет министров первоначально ожидал его принятия до конца декабря 2016 года. Вместо этого Верховная Рада в конце октября 2016 года продлила мораторий на продажу земель сельхозназначения, введенный в 2002 году, до 2018 года.

Этим решением парламент поручил своим комитетам и профильному министерству в течение полугода наработать необходимые законопроекты.

В то же время группа из 55 народных депутатов, инициатором которой стал А.Мушак. направила в Конституционный суд обращение относительно отмены моратория на продажу земель сельхозназначения. Они рассчитывают, что решение суда может быть принято осенью.

Аграрные ассоциации выступают за снятие ограничений на куплю-продажу земли с 2024 года. По их мнению, перед запуском рынка должны быть полностью внесены и исправлены данные в Государственный земельный кадастр и Реестр прав на недвижимое имущество, запущена программа льготного кредитования фермерских хозяйств до 100 га, обеспечено выделение паев бывшим и нынешним сотрудникам госсельхозпредприятий, которые не принимали участие в распаевке земель