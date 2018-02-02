Генеральный директор Wizz Air Джозеф Варади: мы поставили себе цель быть серьезным игроком на украинском рынке

Эксклюзивное интервью генерального директора Wizz Air Джозефа Варади для информационного агентства "Интерфакс-Украина".

Wizz Air продемонстрировала хорошие результаты деятельности в 2017 году – количество перевезенных пассажиров увеличилось на 65%. Компания также объявила об удвоении количества мест на украинских рейсах. Могли бы вы рассказать подробнее о промежуточных планах в Украине? Какие еще шаги можно предпринять для поддержки столь решительных планов?

Украина интересна нам на протяжении уже многих лет. Раньше мы вели нашу деятельность через местную дочернюю авиакомпанию, но теперь украинские рейсы выполняет Wizz Air Hungary из-за ситуации, которая сложилась в стране несколько лет назад. Тем не менее, Wizz Air остается приверженной Украине, мы расширяем наше присутствие, как в Киеве, так и в других городах. Например, развиваем маршрутную сеть во Львове, открыли рейсы в Харьков. Мы продолжаем искать возможности для расширения сети наших маршрутов в стране, увеличения количества самолетов и баз.

Могли бы Вы привести какие-либо цифры из планов компании на 2018 год?

Мы уже объявили о том, что в 2018 году планируем увеличить более чем в два раза количество мест на украинских рейсах. Кроме того, в этом году Wizz Air планирует перевезти более 1 миллиона пассажиров. Это много, но мы считаем, что сможем добиться и гораздо большего. Wizz Air также намерена пополнить флот в стране: на киевскую базу будет поставлен третий самолет. Мы уже объявили о восьми новых маршрутах в 2018 году - из Киева, Харькова и Львова. Кроме того, думаю очень скоро, мы будем готовы поделиться новой порцией новостей.

Вы бы могли назвать условия, при которых Wizz Air готова будет возобновить деятельность в Украине через местную дочернюю компанию?

Самая большая проблема, которая возникла в прошлом, и думаю, будет существовать и дальше, это невозможность конвертировать гривню в "твердую" валюту. Как вы знаете, большая часть расходов авиакомпаний осуществляются в свободно конвертируемой валюте и ситуация, возникшая в Украине несколько лет назад, создала серьезную угрозу для нашей деятельности. Материнская компания должна была оплатить расходы дочерней авиакомпании в Украине, поскольку та просто не могла использовать гривню и конвертировать ее в "твердую" валюту. Мы обсуждали этот вопрос и с правительством и с Национальным банком Украины (НБУ), но, в итоге, практически ничего не изменилось. Поэтому мы решили изменить формат нашей работы на украинском рынке.

НБУ в последнее время активно снимает валютные ограничения, вводившиеся с 2014 года. На фоне дальнейшей валютной либерализации, возможно ли возобновление деятельности украинского подразделения, скажем, в этом или следующем году?

Не думаю. Учитывая нынешние рыночные условия и особенности регуляторной системы, мы продолжим расширять нашу деятельность в существующем формате.

Каковы ваши ожидания, в целом, относительно дальнейшего развития лоу-кост рынка в Украине? Интересно также ваше мнение об улучшении конкуренции на рынке. Какую долю рынка, на ваш взгляд, будет занимать Wizz Air?

Wizz Air поставила своей целью быть серьезным игроком на украинском рынке. Однако в настоящее время существуют определенные ограничения. Мы, например, хотели бы выполнять рейсы в большее количество стран, но, по разным причинам, не можем этого сделать. В частности, мы бы хотели открыть рейсы в Италию или Испанию, но этому препятствуют ограничения, и даже не с украинской стороны, а со стороны регуляторных органов Испании и Италии. Также есть ряд нюансов, связанных с выдачей лицензий и разрешений на маршруты.

Тем не менее, мы продолжаем развивать наш бизнес и Wizz Air уже является одним из трех крупнейших игроков на украинском рынке. В дальнейшем, как только Украина либерализует доступ на авиационный рынок, мы увидим еще более быстрое развитие инфраструктуры аэропортов, повышение конкуренции на рынке, от чего выиграет не только отрасль, но и страна в целом.

Прокомментируйте такие факторы, как цена на нефть, колебания иностранной валюты – как они могут повлиять на планы развития компании?

Не скажу, что они существенно влияют на наши планы развития в целом или в Украине в частности. В некоторой степени эти факторы могут компенсировать друг друга. Кроме того, в долгосрочной перспективе ценовые колебания, независимо од того растут цены или снижаются, в конце концов возвращаются к справедливому уровню в период от пяти месяцев до полутора лет. Соответственно структура расходов сбалансируется.

Wizz Air стремится развивать свой бизнес, удерживая затраты на максимально низком уровне. В этом плане мы являемся одной из самых эффективных лоу-кост авиакомпаний в Европе.

Кроме того, наша бизнес-модель обеспечивает значительные перспективы для развития: с каждым годом мы расширяем наш бизнес и с 2004 года ежегодно достигаем двузначных показателей роста. Таким образом, у нас есть потенциал, возможности и надежная бизнес-модель, чтобы продолжать уверенно развиваться.