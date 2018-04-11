Розенблат признан потерпевшим в деле о провокации взятки сотрудниками НАБУ

Печерский районный суд Киева признал потерпевшим внефракционного народного депутата Украины Борислава Розенблата в уголовном производстве о провокации в отношении него взятки сотрудниками Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

"Печерский райсуд удовлетворил жалобу адвокатов и отменил постановление следователя об отказе в признании Розенблата потерпевшим по делу, которое расследует Генпрокуратура", - сказал в среду адвокат нардепа Алексей Шевчук агентству "Интерфакс-Украина.

Таким образом, по словам адвоката, Б.Розенблат признан потерпевшим по делу о провоцировании сотрудниками НАБУ взятки. Уголовное производство по данному факту расследует Генеральная прокуратура Укарины.

А.Шевчук подчеркнул, что действующее законодательство не дает права детективам Бюро провоцировать дачу неправомерной выгоды.

Как сообщалось, 19 июня 2017 года стало известно о задержании охранника народного депутата Б.Розенблата при получении взятки в сумме $200 тыс. за решение вопроса с лицензированием добычи янтаря. Позднее ряд СМИ со ссылкой на источник в НАБУ сообщил, что взятка, за которую задержан охранник, предназначалась двум парламентариям, в том числе М.Полякову (фракция "Народный фронт").

20 июня руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий сообщил, что в рамках расследования уголовного производства о незаконной добыче янтаря задержаны шесть человек. "В целом по состоянию на сегодня задержаны шесть человек. Это трое помощников народных депутатов, один охранник нардепа, два представителя общественной организации, которая занимается борьбой с коррупцией", - сказал он.

21 июня генпрокурор Юрий Луценко внес в Верховную Раду представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народных депутатов М.Полякова и Б.Розенблата. Парламент 11 июля дал согласие на привлечение к уголовной ответственности этих депутатов, однако отказал в предоставлении согласия на задержание и арест. По версии следствия, Б.Розенблат и М.Поляков требовали неправомерную выгоду за решение вопроса о добыче янтаря у компании-нерезидента. Операция проводилась агентами НАБУ.

В феврале 2018 года детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП завершили досудебное расследование в "янтарном деле".

15 февраля стороне защиты (шести подозреваемым, в том числе двум народным депутатам) открыли доступ к материалам следствия.