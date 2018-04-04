Дело харьковского соратника Медведчука направлено в суд

Досудебное следствие по второму делу в отношении главы Харьковского территориального совета движения "Украинский выбор - Право народа" Андрея Лесика, закончено, обвинительный акт направлен в суд, сообщил адвокат А.Лесика Дмитрий Тихоненков.

"На пятницу назначено подготовительное заседание в Дзержинском районном суде (Харькова - ИФ)", - сказал Д.Тихоненков корреспонденту агентства "Интерфакс-Украина".

Он уточнил, что его подзащитному инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч.2 ст.342 и ч.2 ст.345 (сопротивление работника правоохранительного органа при исполнении служебных обязанностей и умышленное причинение работнику правоохранительного органа легких телесных повреждений в связи с исполнением работником служебных обязанностей) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщалось, 5 марта А.Лесик заявил, что ему хотят избрать меру пресечения по новому делу - о сопротивлении работнику СБУ и нанесении ему легких телесных повреждений в декабре 2017 года. В пресс-службе прокуратуры Харьковской области корреспонденту агентства Интерфакс-Украина подтвердили, что А.Лесику хотят избрать меру пресечения по этому делу.

7 марта Киевский райсуд Харькова отпустил А.Лесика на поруки народного депутата Василия Нимченко (фракция "Оппозиционный блок"). Прокуратура подала апелляционную жалобу.

19 марта апелляционный суд Харьковской области изменил меру пресечения на круглосуточный домашний арест.

Ранее А.Лесику было объявлено подозрение по ч.2 ст.110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины лицом, которое является представителем власти).

По предварительным данным досудебного расследования, проводимого следователями СБУ, будучи депутатом Харьковского горсовета, А.Лесик призывал к изменению границ территории государства. В частности, в публичных выступлениях он призывал блокировать транспортные развязки, чтобы не давать передвигаться по городу военным и полиции, а также провести незаконный референдум и не подчиняться законной государственной власти.

15 декабря 2017 года А.Лесик был задержан сотрудниками СБУ в Луганской области и доставлен в Киевский райсуд Харькова для избрания меры пресечения. В тот же день Киевский райсуд Харькова определил ему меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога до 6 февраля.

30 января 2018 года Киевский райсуд Харькова удовлетворил ходатайство следователя Управления СБУ в Харьковской области и продлил меру пресечения А.Лесику до 30 марта.

15 февраля 2018 года апелляционный суд области сократил ее срок до 2 марта. 1 марта 2018 года суд в ходе подготовительного заседания решил вернуть обвинительный акт в прокуратуру и отказал в избрании А.Лесику меры пресечения. В тот же день он был освобожден из-под стражи.

17 мая 2016 года Харьковский городской совет досрочно прекратил полномочия депутата Андрея Лесика, избранного по спискам партии "Видродження". За такое решение проголосовали 63 человека, 1 – "против".

Вечером в тот же день А.Лесик на своей странице в Facebook сообщил, что обжаловал решение горсовета в суде. 26 декабря 2016 года Дзержинский райсуд Харькова отказал ему в удовлетворении иска в полном объеме.

30 марта 2017 года Харьковский апелляционный административный суд частично удовлетворил жалобу А.Лесика на решение суда первой инстанции и отменил решение горсовета о досрочном прекращении его депутатских полномочий.

А.Лесик избирался депутатом Харьковского горсовета 6 созыва от партии "Трудовая Украина" и 7 созыва – от партии "Видродження". Он является членом организации "Украинский выбор", возглавляемой Виктором Медведчуком. Неоднократно выступал с пророссийскими заявлениями на сессиях горсовета, в частности, предлагал восстанавливать экономические связи с Россией, и выступал против открытия в Харькове мемориала воинам, погибшим в АТО. Харьковский мэр Геннадий Кернес резко раскритиковал эту позицию.

9 мая 2016 года во время официальной церемонии возложения цветов на Мемориале славы в Харькове произошел ряд стычек из-за георгиевских ленточек. В частности, когда цветы к монументу Родины-матери возлагал А.Лесик, началась потасовка из-за георгиевской ленточки у него на одежде.