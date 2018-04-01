В Вилково ожидается подтопление половины территории города, в Рени подтопление причалов порта

Днем в воскресенье, 1 апреля, на украинском участке Дуная в связи с прохождением волны весеннего водополья и усилением нагонного ветра в створе гидропоста Вилково ожидается дальнейшее повышение уровней воды с достижением опасной отметки 185 см над нулем поста, при которой подтапливается 50% территории г.Вилково Килийского района Одесской области.

На сообщается на официальном сайте ГСЧС со ссылкой на данные Укргидрометцентра, по состоянию на 8.00 1 апреля уровень воды р.Дунай в Вилково равнялся 182 см над нулем поста, тогда как по состоянию на утро 30 марта составлял лишь 160 см.

Кроме того, 3-5 апреля в связи с прохождением волны весеннего водополья ожидается дальнейшее повышение уровней воды с достижением опасной отметки 535 см над нулем поста, при которой начинается подтопление причалов №1-5 Ренийского морского торгового порта. По состоянию на утро 30 марта уровень воды в Дунае в г.Рени равнялся 517 см.

В Закарпатье 1-2 апреля в связи с ожидающимися дождями и таянием снега возможно повышение уровней воды над уровнями по состоянию на утро 30 марта в нижнем течении р.Боржава на 2,0-2,5 м с выходом воды в заводь и частичным затоплением сельхозугодий и автодорог местного значения, на участке Тисы Великий Бычков-Вилок, в нижних течениях Ужа и Латорицы - на 1,5-2,0 м с выходом воды на заводь.

В реках бассейнов Сяна и Днестра (Львовская, Ивано-Франковская области), в верховьях и средних течениях рек Закарпатья ожидается поднятие уровня воды на 0,5-1,5м, в реках бассейнов Припяти, Западного Буга (Львовская, Волынская области) - на 0,2-0,7м с выходом воды на заводь и возможным достижением отметок начального затопления отдельных хозяйственных сооружений в Ратновском районе Волынской области. Возможно образование значительного местного стока с дополнительными подтоплениями и сдвигами переувлажненной почвы.

Также в связи с продолжением развития весеннего водополья и осадками 2 апреля в реках бассейнов Прута и Сирета в Черновицкой области ожидается дальнейший подъем уровней воды на 0,2-0,7 м над текущими уровнями без негативных последствий.

Как сообщалось, за ночь уровень воды в Дунае возле Вилково поднялся на 10 см, ситуацию усугубляет ветер с моря скоростью около 20 м/с, из-за которого поднялись высокие волны. Подтоплено около 30% улиц города, в домах вода не стоит. Перебоев с поставками продуктов питания нет, на случай необходимости подготовлены места для размещения людей. В настоящее время в Одесской области мобилизованы силы спасателей и местных властей на случай подтопления.

Высоким судоходным уровнем воды (максимумом нормы) в Вилково принято 152 см над нулем поста. При 155 см в городе начинается подтопление низинных незаселенных участков. На утро 30 апреля уровень составлял 160 см. В ГСЧС и Гидрометцентре прогнозировали на первые дни апреля сохранение опасных уровней воды в пределах 160-170 см над нулем поста.