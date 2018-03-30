Холодницкий намерен пойти на допрос в Генпрокуратуру 3 апреля, будет настаивать на публичном рассмотрении жалобы в КДК

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины Назар Холодницкий сообщил, что 3 апреля придет на допрос в Департамент по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины.

"3 апреля меня вызывают на допрос в этот департамент, я пойду на него. И дам все показания. Я говорил, что ни от кого не прячусь, никуда не собираюсь убегать", - сказал он на брифинге в пятницу в Киеве.

Н.Холодницкий подчеркнул, что после ознакомления с жалобой, которую подали на него в Квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров, обязательно будет настаивать на публичном рассмотрении этого дисциплинарного производства. "Я прокомментирую каждое слово, которое было сказано", - заявил он.