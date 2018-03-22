События

08:17 22.03.2018

Президент Перу объявил об уходе в отставку

Президент Перу Педро Пабло Кучински объявил в среду о решении покинуть свой пост, не дожидаясь голосования в парламенте по вопросу об импичменте, сообщает агентство ЭФЭ.

В записанном в президентском дворце видеообращении он пояснил, что принял такое решение на фоне сформировавшейся в стране "неуправляемой обстановки, не позволяющей идти вперед". "Для страны будет лучше, если я уйду с поста президента", - сказал П.Кучински.

Ряд перуанских политиков, ранее поддерживающих президента, призвал П.Кучински уйти в отставку. Это произошло после публикации видео, на котором члены конгресса, поддерживающие президента, обещают члену одной из оппозиционных партий Перу ряд привилегий, если он не будет голосовать в поддержку импичмента П.Кучински.

Позже на этой неделе должно было состояться голосование по импичменту главы государства на фоне обвинений в адрес президента в том, что он солгал конгрессу, чтобы скрыть свои связи с бразильской строительной компанией Odebrecht, замешанной в коррупционном скандале, который затронул значительную часть Латинской Америки.

При этом многие СМИ отмечают, что на этот раз П.Кучински голосование проиграл бы.

Голосование по импичменту президента Перу уже проходило в декабре 2017 года, тогда за отстранение П.Кучински проголосовало недостаточное количество депутатов.

Скандал, приведший к попытке импичмента П.Кучински в декабре, разгорелся после публикации информации, что две связанные с ним фирмы получали крупные суммы денег от бразильской строительной компании Odebrecht. СМИ писали, что в период с 2004 по 2013 год концерн, возглавляемый Odebrecht, перевел фирме Westfield почти $800 тыс., а компании First Capital - около $4 млн, по данным СМИ компании связаны с П.Кучински.

Сам 79-летний П.Кучински ранее заявлял, что обо всех средствах, полученных от Westfield, было должным образом сообщено налоговым органам, тогда как платеж от First Capital был получен в качестве вознаграждения за консультационные услуги. Противники президента полагают, что на самом деле эти переводы денег - признак коррупции.

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