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13:26 21.03.2018

Кличко 22-23 марта посетит Германию

Кличко 22-23 марта посетит Германию

Городской голова Киева Виталий Кличко 22-23 марта посетит с рабочим визитом Германию.

Как сообщает пресс-служба мэра, в Берлине В.Кличко встретится с госсекретарем Министерства окружающей среды, охраны природы, строительства и безопасности ядерных реакторов Германии Гунтером Адлером, госсекретарем Федерального министерства транспорта и цифровой инфраструктуры Германии Райнером Бомбой, депутатом Европарламента, членом комитета по иностранным делам Элмаром Броком.

В Министерстве транспорта и цифровой инфраструктуры запланировано подписание Меморандума между Киевской горгосадминистрации и немецкой компанией ATENE о сотрудничестве в сфере дигитализации. Целью сотрудничества является дальнейшее внедрение городских проектов в системе Smart City для комфорта и безопасности жителей украинской столицы.

В Розенове на севере Германии мэр Киева посетит одно из самых современных предприятий по переработке твердых бытовых отходов для ознакомления с современными технологиями переработки мусора.

Кроме того, в Берлине В.Кличко вместе с Э.Броком примет участие в панельной дискуссии "Украина: в плену кризиса?".

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