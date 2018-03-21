Экономика

11:49 21.03.2018

Киев подписал коммюнике с Парижем о сотрудничестве по вопросам агломерации

Киев подписал коммюнике с Парижем о сотрудничестве по вопросам агломерации

Мэр Киева Виталий Кличко подписал коммюнике с представителями Метрополии Большого Парижа о сотрудничестве по вопросам агломерации, сообщила пресс-служба Киевской городской госадминистрации.

Согласно сообщению, документ подписан в ходе "круглого стола" "Большой Париж – Большой Киев" в рамках официального визита делегации Метрополии Большого Парижа в Киев.

Сотрудничество предполагает, в частности, содействие развитию территорий, культурный диалог и привлечение инвестиций.

"Мы начали этот процесс (создания агломерации – ИФ). Эффект от этого будет всем, не только столице. Ведь вместе мы сильнее, и больше можем сделать… И здесь нужно использовать лучший европейский опыт, в частности, французский", - цитирует мэра Киева пресс-служба горгосадминистрации.

В.Кличко также добавил, что во время визита делегации Метрополии Большого Парижа необходимо обсудить вопрос децентрализации, развития местного самоуправления, создания и развития агломераций.

По данным пресс-службы горгосадминистрации, Метрополия Большого Парижа объединяет 135 городов и поселков общим количеством жителей 7,5 млн. Предприятия Метрополии производят 25% ВВП Франции.

Как сообщалось ранее, Киев предложил соседним населенным пунктам объединиться в Киевскую агломерацию, которая должна стать платформой для разрешения общих проблем и согласованного планирования развития территорий.

Предполагается, что столичная агломерация может объединить более 20 населенных пунктов, среди которых Борисполь, Боярка, Бровары, Буча, Васильков, Вышгород, Вишневое, Ирпень, Обухов, Украинка, поселки Ворзель, Глеваха, Гостомель, Калиновка (Броварской район), Калиновка (Васильковский район), Коцюбинское, Козин, Чабаны, а также прилегающие к городу Киеву села.

В феврале-2018 В.Кличко поручил Киевсовету создать рабочую группу для решения вопросов, связанных с созданием агломерации.

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