Гройсман инициировал проверку законности обысков в "Новой поште"

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман инициировал проверку законности обысков в ООО "Нова пошта".

"Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил Министерству юстиции, Офису бизнес-омбудсмена, Офису поддержки инвестиций проанализировать случаи проведения обысков на предприятиях, прошедших на прошлой неделе, и подготовить заседание специальной комиссии, образованной в рамках мониторинга выполнения закона о защите бизнеса "маски-шоу-стоп", - сообщила пресс-служба Кабинета министров.

В.Гройсман, в частности, указал, что на прошлой неделе состоялся ряд обысков у представителей украинского бизнеса.

"Я хочу сказать, что буду защищать легальный, официальный бизнес. Нам нужно разобраться, что происходит", - подчеркнул премьер.

Он подчеркнул, что нужно сделать выводы по каждому случаю.

"В ближайшие недели проведем заседание с целью проверки, использовалось ли давление (на бизнес)", - заявил В.Гройсман.

Как сообщалось, 16 марта представители Генеральной прокуратуры провели около 15 обысков складских и офисных помещений ООО "Нова Пошта" в Киеве, Полтаве, Харькове, Одессе, Львове и Днепре. Кроме того, обыски провели в ряде компаний IT-сферы в Виннице.

После этого украинские бизнес-объединения, бизнесмены и компании встали на защиту группы компаний "Нова Пошта" (Киев) в ситуации с обвинениями и обысками в компании Генпрокуратурой.

"Нова Пошта" в судебном порядке оспорит изъятие средств в одном из ее офисов во время обысков, проводимых Генпрокуратурой.