События

13:00 19.03.2018

Трансляция пресс-конференции на тему "Обыски в "Новая Почта": бизнес и власть - кто работает для украинцев?"

В понедельник, 19 марта, в 13.30 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Обыски в "Новая Почта": бизнес и власть - кто работает для украинцев?", во время которой совладельцы компании "Нова Пошта" представят официальную позицию относительно ситуации с обысками в компании, а приглашенные эксперты проанализируют влияние таких действий на инвестиционный климат и бизнес-среду в Украине. Участники: совладельцы "Новая Почта" Вячеслав Климов и Владимир Поперешнюк; экс-партнер-основатель компании Horizon Capital (1996 - 2013), эксперт по прямым инвестициям, бывший член Наблюдательного совета "Новая Почта" Марк Ивашко, основатель инвестиционной компании "Драгон Капитал", президент Европейской бизнес ассоциации Томаш Фиала, предприниматель, инвестор, член Совета директоров СУП, министр экономического развития и торговли Украины (2014-2016) Айварас Абромавичус, предприниматель, общественный деятель и волонтер, основатель волонтерской организации "Народный проект", соучредитель Ассоциации народных волонтеров Украины и куратор "волонтерского десанта" в Минобороны Давид Арахамия (ул. Рейтарская, 8/5-А). Аккредитация по тел. (067) 505-20-66, shevchuk.zv@novaposhta.ua (пресс-секретарь "Нова пошта" Зоя Шевчук).

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ПОСЛЕДНЕЕ

12 мирных жителей было убито и 61 ранен на Донбассе за три месяца

Украина в ночь на 25 марта переходит на "летнее время"

Порошенко предлагает внести ряд изменений в закон о гражданстве

Совет ЕС указал на вероятность причастности России к "делу Скрипаля"

Закон "Об ООО и ОДО" официально опубликован

Британские парламентарии хотят обязать россиян отчитаться за недвижимость в стране

Суды преимущественно поддержали ритейлеров в деле АМКУ о картельном сговоре

НАПК проверит декларации Ляшко, Лозового, Шуфрича и еще нескольких депутатов

В Харьковской области спасатели извлекли из заносов 12 грузовиков и 2 "скорых"

Трансляция пресс-конференции на тему "Выборы ректора Национального авиационного университета: преступный сговор и фальсификация"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА