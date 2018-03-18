События

17:09 18.03.2018

Двое участников митинга на Майдане Независимости в Киеве задержаны

Двое участников митинга на Майдане Независимости в Киеве задержаны

Правоохранители задержали двоих активных участников акции протеста, проходившей в воскресенье на Майдане Независимости в центре Киева, сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

При этом начальник полиции Киева Андрей Крищенко отмечает, что акция прошла без грубых нарушений правопорядка. "Несмотря на поведение отдельных лиц, правоохранители не допустили провокаций и столкновений. В управление полиции доставили двух активных участников", - рассказал он.

По словам начальника столичной полиции, действия митингующих, разобравших конструкции с украинской символикой, зафиксированы и получат правовую оценку. "По призывам спикеров и организаторов люди, которые пришли на акцию, решили разобрать конструкции с государственной символикой. Конструкции, которые символизировали единство Украины и Крыма. Чтобы не провоцировать ситуацию, полицейские не вмешивались, но зафиксировали действия тех лиц, которые это делали. Каждому из них будет дана правовая оценка", - рассказал А.Крищенко.

Информация о демонтаже конструкций зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Шевченковского управления полиции. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст.356 (самоуправство) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщалось, на Майдане Независимости в центре Киева в воскресенье состоялся организованный партией "Рух новых сил" митинг с требованием отставки президента Украины Петра Порошенко и других изменений в политической жизни Украины.

В ходе митинга участники акции разбирали металлические конструкции с символикой и надписями, посвященными 4-й годовщине незаконной аннексии Крыма РФ, которые были установлены на площади несколькими днями ранее, и к концу акции полностью их разобрали. В "Рухе новых сил" заявляли, что установкой этих конструкций власть пыталась помешать собраться протестующим. Правоохранители не вмешивались в процесс разбора конструкций и никого не задерживали.

После завершения митинга часть активистов автоколонной отправились в пгт Козин Обуховского района Киевской области, где в настоящее время пикетируют дом, в котором проживает П.Порошенко.

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