Автобусы №№24,114 в Киеве временно изменят свои маршруты

В воскресенье в связи с проведениями мероприятий в центре столицы будут внесены изменения в маршруты автобусов №№ 24, 114, сообщили в Коммунальном предприятии "Киевпасстранс".

"18 марта 2018 в связи с проведением мероприятий по ул. Крещатик внесены изменения в работу автобусов маршрутов №№ 24, 114 от Европейской пл. до ул. Б. Хмельницкого", – говорится в сообщении на странице предприятия в Фейсбук в воскресенье утром.

В информации уточняется, что движение автобусов организовано с изменениями: работа автобусов маршрута №24 организована по маршруту – Железнодорожный вокзал-ул. Л. Толстого-Киево Печерская Лавра - Европейская пл.; работа автобусов маршрута №114 по маршруту – Железнодорожный вокзал-Софиевская пл.-вул.Радунська-Европейская пл.