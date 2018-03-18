События

09:56 18.03.2018

Автобусы №№24,114 в Киеве временно изменят свои маршруты

Автобусы №№24,114 в Киеве временно изменят свои маршруты

В воскресенье в связи с проведениями мероприятий в центре столицы будут внесены изменения в маршруты автобусов №№ 24, 114, сообщили в Коммунальном предприятии "Киевпасстранс".

"18 марта 2018 в связи с проведением мероприятий по ул. Крещатик внесены изменения в работу автобусов маршрутов №№ 24, 114 от Европейской пл. до ул. Б. Хмельницкого", – говорится в сообщении на странице предприятия в Фейсбук в воскресенье утром.

В информации уточняется, что движение автобусов организовано с изменениями: работа автобусов маршрута №24 организована по маршруту – Железнодорожный вокзал-ул. Л. Толстого-Киево Печерская Лавра - Европейская пл.; работа автобусов маршрута №114 по маршруту – Железнодорожный вокзал-Софиевская пл.-вул.Радунська-Европейская пл.

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