События

02:46 16.03.2018

Савченко готова вернуть Порошенко "Золотую звезду" Героя Украины

Савченко готова вернуть Порошенко "Золотую звезду" Героя Украины

Народный депутат Надежда Савченко (внефракционный) готова возвратить президенту Петру Порошенко орден "Золотая Звезда" Героя Украины.

"Я отдам ему звезду Героя", - заявила Н.Савченко в программе "Право на власть" эфире телеканала "1+1" в ночь с четверга на пятницу, отвечая на вопрос ведущей, готова ли она отдать орден.

Н.Савченко подчеркнула, что сделает это с удовольствием, если встретится с президентом, но к нему "не так легко попасть".

Как ранее соообщалось, П. Порошенко вручил Н. Савченко высшую государственную награду – орден "Золотая Звезда" Героя Украины в мае 2016 года.

 

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Многие нардепы приходят в здание Рады с оружием, утверждает Н.Савченко

Депутаты от "Народного фронта" обсуждали с Савченко в четверг только ее обвинения в адрес Парубия

Савченко покинула заседание Рады после разговора с ней парламентариев

ГПУ направит Савченко повестку для повторного допроса

Савченко готова к проверке на детекторе лжи и извинилась за обвинения Парубия

Савченко вышла после допроса в СБУ

Генпрокурор внес в Раду представления на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест нардепа Савченко

Савченко: Дела Майдана не будут раскрыты из-за препятствования со стороны представителей власти

Украинские заложники могут быть освобождены в РФ в течение трех месяцев после президентских выборов, - Савченко

Савченко подозревают в подготовке госпереворота

ПОСЛЕДНЕЕ

В Харьковской области перекрыт канал переправки нелегальных мигрантов в РФ

Рада утвердила Дисциплинарный устав Нацполиции

Шесть человек пострадали при обрушении пешеходного моста В США

Порошенко рассказал актеру Рено о преимуществах съемки кино в Украине

Между нардепами Ивченко и Гончаренко произошла потасовка в коридоре телеканала

Бросившего гранату в полицейских мужчину уведомили о подозрении в покушении на жизнь правоохранителей

Все виновные в столкновениях на Татарке должны понести ответственность - мэр Киева

Президент Австрии во Львове встретился с представителями австрийской общины

Боевики дважды обстреляли позиции сил АТО на Донбассе

Правительство Японии передаст Нацполиции Украины оборудование цифровой транкинговой радиосвязи

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА