События

17:58 14.03.2018

Нардеп Савченко в четверг намерена дать брифинг возле управления СБУ в Киеве

Нардеп Савченко в четверг намерена дать брифинг возле управления СБУ в Киеве

Внефракционный народный депутат Надежда Савченко в четверг намерена дать брифинг в Киеве, сообщается на ее странице в Facebook.

"В 10:30 состоится брифинг главы ПП "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко", народного депутата Надежды Савченко", - сказано в сообщении.

В нем также указан адрес, где состоится брифинг, - город Киев, Аскольдов переулок, 3а. Как известно, по этому адресу располагается главное управление СБУ в Киеве.

Ранее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что Н.Савченко вызвали на допрос в Службу безопасности Украины в связи с расследованием в уголовном производстве в отношении руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, заявил генпрокурор Украины Юрий Луценко.

Позднее он заявил, что в случае неявки Н.Савченко на допрос в СБУ он вынужден будет подать в Верховную Раду представление на снятие с нее депутатской неприкосновенности, привлечение к уголовной ответственности и арест

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