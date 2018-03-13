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11:08 13.03.2018

Суд продлил срок ареста для директора одесского лагеря "Виктория"

Суд продлил срок ареста для директора одесского лагеря "Виктория"

Киевский районный суд Одессы удовлетворил ходатайство прокуратуры Одесской области и продлил срок содержания под стражей директору детского лагеря "Виктория" Петросу Саркисяну на 60 суток.

Как сообщила пресс-служба облпрокуратуры, П.Саркисян останется под стражей, минимум, до 11 мая.

В свою очередь, пресс-служба суда сообщила, что в судебном заседании появились несколько депутатов, которые просили передать обвиняемого им на личное поручительство.

По данным агентства "Интерфакс-Украина", речь идет о депутатах Одесского облсовета от партии "Доверяй делам" мэра Одессы Геннадия Труханова. В частности, готовность взять на поруки П.Саркисяна высказали Анатолий Хмелевский, Анатолий Садовник и Евгения Абрамова, а также председатель Одесского областного Совета мира Тамила Афанасьева.

При этом в суде добавили, что из-за того, что не все пострадавшие появились на судебном заседании, вопрос о назначении уголовного производства к разбирательству по сути решить не удалось, судебное заседание отложено на 10 апреля.

Как сообщалось, 1 марта прокуратура Одесской области направила в Киевский районный суд Одессы обвинительный акт в отношении П.Саркисяна - директора лагеря "Виктория", где в сентябре 2017 года во время пожара погибли трое детей.

В начале февраля Приморский районный суд Одессы ограничил срок ознакомления с материалами дела о пожаре в детском лагере "Виктория" для подозреваемого в уголовном производстве бывшего директора лагеря П.Саркисяна и его адвокатов 26-м февраля.

В свою очередь П.Саркисян не согласился с решением суда и объявил голодовку.

Апелляционный суд Одесской области 30 ноября 2017 года удовлетворил жалобу областной прокуратуры о продлении срока содержания под стражей для директора детского лагеря "Виктория" П.Саркисяна без возможности внесения залога.

До этого Приморский райсуд Одессы предусмотрел возможность внесения залога в сумме 128 тыс. грн. как альтернативу содержания под стражей для П.Саркисяна. После чего залог был внесен и директор лагеря, где погибли дети, вышел на свободу.

Пожар в лагере "Виктория" возник около 23:30 15 сентября 2017 года. Огонь полностью уничтожил двухэтажное деревянное здание, в котором на момент пожара находились 52 ребенка.

После тушения пожара спасатели обнаружили обгоревшие останки двоих детей. Еще одну девочку искали как на месте пожара, так и в окрестностях лагеря, куда она, предположительно, могла убежать, испугавшись. Затем полиция сообщила, что на месте пожара найдены останки еще одного человека.

Позднее начальник следственного управления ГУ Национальной полиции в Одесской области Сергей Шайхет сообщил на своей странице в Facebook, что полиция получила заключения судебно-медицинских молекулярно-генетических экспертиз, согласно которой идентифицированы останки всех трех девочек.

В рамках расследования уголовного дела по факту пожара и гибели детей подозрения были предъявлены директору лагеря П.Саркисяну, ответственной за пожарную безопасность Надежде Янчик (коллегия Апелляционного суда Одесской области выпустила ее из-под стражи на поруки народных депутатов Мустафы Найема и Григория Шверка), экс-вице-мэру Одессы Зинаиде Цвиринько, руководителю отделению ГСЧС Украины в Киевском районе Одессы и инспектору, Киевского районного отдела Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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