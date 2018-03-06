События

21:36 06.03.2018

На Ан-26 в Сирии погибли 27 российских офицеров, включая генерал-майора

При крушении Ан-26 в Сирии погибли 27 офицеров, включая генерал-майора, сообщили в Минобороны РФ.

"В результате трагедии погибли 27 офицеров, из которых один в звании генерал-майор, а также прапорщики и военнослужащие контрактной службы", – заявил в Минобороны (РФ – ИФ).

В военном ведомстве подчеркнули, что ни одного гражданского лица на борту Ан-26 не было.

Как сообщило ранее военное ведомство, российский военно-транспортный самолет Ан-26 потерпел крушение во вторник при заходе на посадку на аэродроме Хмеймим около 15:00 мск. Самолет столкнулся с землей, не долетев около 500 метров до взлетно-посадочной полосы. Причиной авиакатастрофы, по предварительной информации, могла стать техническая неисправность.

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