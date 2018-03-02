События

22:26 02.03.2018

Снегопад нарушил работу аэропорта Брюсселя

Снегопад нарушил работу аэропорта Брюсселя

        В брюссельском аэропорту к вечеру пятницы были отменены 130 рейсов по причине снегопада, сообщили бельгийские СМИ.

      Со ссылкой на администрацию аэропорта, они объяснили, что взлетные полосы не могли использоваться из-за плохой видимости. Ситуация усложнялась быстрым обледенением покрытия.

      Аэропорт призывает пассажиров узнавать о ситуации с рейсами у соответствующих авиакомпаний и предусматривать большой запас времени на путь к аэропорту, так как снег и гололед стали причинами многих аварий на дорогах, и общая протяженность пробок достигла по стране более 500 км.

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Интерфакс-Украина
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