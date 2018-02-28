События

22:51 28.02.2018

Аэропорт эстонской столицы закрыт в связи с повреждением шасси у приземлившегося A320

В Эстонии в среду вечером закрыли Таллинский аэропорт в связи с экстренной посадкой самолета Airbus A320 компании Smartlynx.

Как сообщила пресс-служба аэропорта, полет был тренировочным и пассажиров на борту не было. В связи с происшедшим аэропорт закрыт до принятия дальнейшего решения экспертами центра воздушной безопасности.

Самолеты, которые должны были приземлиться в Таллине, отправлены в Ригу и Хельсинки.

Согласно более поздним данным, у самолета латвийской компании Smartlynx при проведении тестового полета во время вынужденной посадки в 17:11 подломилось шасси, и он вынужден в настоящее время стоять в конце взлетно-посадочной полосы. Когда его смогут убрать оттуда, пока неизвестно, сообщило Эстонское телевидение.

При приземлении никто не пострадал. В машине находились два пилота, четыре практиканта и инспектор.

"Таллинский аэропорт оперативно сотрудничает с центром воздушной безопасности и компанией Smartlynx, чтобы как можно быстрее освободить взлетно-посадочную полосу по всей длине и возобновить нормальное авиасообщение", - сказал глава службы коммуникации аэропорта Приит Кофф (Priit Koff).

Несмотря на то, что полоса по всей длине еще закрыта, самолетам, отправлявшимся в Хельсинки, Франкфурт, Брюссель, Стокгольм, Москву и Ригу после 20:00 все же разрешили взлететь по укороченной части полосы. Посадки аэропорт пока еще не дает.

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