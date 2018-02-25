Комиссия МОК рекомендовала не снимать санкции с ОКР до проверки всех допинг-проб спортсменов из России

Комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовала исполкому МОК не снимать отстранение с Олимпийского комитета России (ОКР).

"Хотели бы рекомендовать снять отстранение с ОКР, но это невозможно. Много изменений (в системе борьбы с допингом в России - ИФ) произошло, еще много должно быть сделано", - заявила глава комиссии МОК Николь Хоеверц на сессии исполкома МОК в воскресенье.

Она добавила, что комиссия рекомендует снять дисквалификацию после анализа всех допинг-проб олимпийских спортсменов из России.