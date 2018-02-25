События

07:32 25.02.2018

Комиссия МОК рекомендовала не снимать санкции с ОКР до проверки всех допинг-проб спортсменов из России

Комиссия МОК рекомендовала не снимать санкции с ОКР до проверки всех допинг-проб спортсменов из России

        Комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовала исполкому МОК не снимать отстранение с Олимпийского комитета России (ОКР).

      "Хотели бы рекомендовать снять отстранение с ОКР, но это невозможно. Много изменений (в системе борьбы с допингом в России - ИФ) произошло, еще много должно быть сделано", - заявила глава комиссии МОК Николь Хоеверц на сессии исполкома МОК в воскресенье.

      Она добавила, что комиссия рекомендует снять дисквалификацию после анализа всех допинг-проб олимпийских спортсменов из России.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

США и Южная Корея едины в вопросе ядерной программы КНДР

Заключение президентской комиссии о фальсификациях на выборах 2016 года направят в министерство безопасности США

Комиссия по национальной безопасности и внешней политике иранского парламента проведёт чрезвычайное заседание

Подбор кандидатов в Антикоррупционный суд должен производиться представителями Евросоюза и США

Список участников Олимпиады станет известен за две недели до ее начала

Постпред Израиля при ООН призвал страны мира перенести свои посольства в Иерусалим

Кабмин вывел из состава Комиссии высшего корпуса госслужбы Куприя и Янчука

Время для переговоров Вашингтона с Пхеньяном пока не пришло - Белый дом

Тегеран и Анкара не признают законность референдума о независимости Иракского Курдистана - глава генштаба Ирана

США не намерены отказываться от военных учений в обмен на прекращение ракетных и ядерных испытаний КНДР – госдеп

ПОСЛЕДНЕЕ

Боец ВСУ погиб, еще один ранен при обстреле боевиками позиций на Донбассе

Спасатели помогли вытянуть из сугроба автобус с 19 иностранцами в Киевской области

Акция памяти Немцова прошла в Москве

До -25° опустится местами температура воздуха в Украине в начале недели

Процесс над Лазаренко в США выходит на финальную стадию, после позитивного решения начнется распределение активов – Енин

Вандалы украли бронзовые гирлянды с памятника Леси Украинки на Байковом кладбище в Киеве

Для координации работ по ликвидации последствий аварии на теплостях Харькова в город вылетели замглавы Минрегиона и первый замглавы ГСЧС

Замгенпрокурора Енин: предостережений относительно расследования "дела Маркива" в Италии нет, мы ждем создания совместной группы

В Харькове без тепла остаются 129 объектов

Американская разведка заподозрила Россию в кибератаке против Олимпийских игр в Пхенчхане

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА