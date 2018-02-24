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15:24 24.02.2018

На Берлинале вручили призы независимых жюри

Независимые жюри 68-го Берлинале наградили фильмы о теракте Андерса Брейвика, о писателе Сергее Довлатове и беженцах.

Призы экуменического жюри (экуменизм - идеология всехристианского единства) получили фильмы "Утойя" из основного конкурса Берлинале об устроенной А.Брейвиком бойне на одноимённом норвежском острове и картина "В коридорах" ("In the Aisles") Томаса Штубера.

Приз экуменического жюри вручается как за художественное качество фильма, так и религиозную, социальную и гуманистическую проблематику картины. Каждый лауреат получает 2,5 тыс. евро.

Из секции "Панорама" жюри отметило фильм "Styx" Вольфганга Фишера о женщине, которая решает воплотить в жизнь свою мечту - в одиночку на лодке проплыть от Гибралтара до одного из маленьких остовов. В программе "Форум" отметили фильм "Theatre of War" Лолы Ариас.

Жюри Amnesty International Film Prize присудило награды картине "Central Airport THF" Карима Айну и "Эльдорадо" Маркуса Имхофа о беженцах.

Награда присуждается на Берлинале с 2005 года, лауреат получает 5 тыс. евро.

Приз Гильдии немецких артхаус-кинотеатров достался картине "В коридорах".

Российская картина "Довлатов" Алексея Германа-младшего была отмечена независимым жюри германской газеты "Berliner Morgenpost".

Победителей основного конкурса Берлинале назовут в субботу вечером.

 

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