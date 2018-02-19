В Гоптовке и Бачевске растут очереди грузовиков в сторону выезда в РФ

Контрольные службы РФ продолжают не пропускать грузовые автомобили через украинско-российскую границу в автомобильном пункте пропуска "Нехотеевка", расположенном напротив украинского пункта пропуска "Гоптовка" в Харьковской области, сообщает Государственная пограничная служба Украины в понедельник.

"По предварительной информации, у российской стороны вышло из строя оборудования для осмотра грузов. Поэтому большинство транспортных средств возвращаются и направляются в другие пункты пропуска", - говорится в сообщении.

В Госпогранслужбе также отмечают, что с воскресенья задержания пропуска грузовиков в РФ наблюдаются в пункте пропуска "Катериновка" в Сумской области, а с понедельника - и в пункте пропуска "Бачевск", поскольку контрольные службы РФ не осуществляют пропуск грузовых автомобилей через границу в своих пунктах пропуска "Городище" и "Троебортное".

"Сегодня утром очередь грузовиков возле и на территории пункта пропуска Гоптовка составляла более 100 автомобилей. Большинство транспортных средств возвращаются в Украину, чтобы следовать по другим маршрутам. Аналогичная ситуация наблюдается вблизи пункта пропуска Бачевск, там в очереди находится более 60 грузовых транспортных средств",- сообщает пресс-служба Восточного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

В связи с этим Госпогранслужба обращается к водителям, которые намереваются в ближайшее время пересечь украинско-русскую границу на этих направлениях, учесть эту информацию и по возможности выбирать другой маршрут.

Как сообщалось, в понедельник утром на пункте пропуска "Гоптовка" собралась очередь из около 150 грузовиков из-за того, что российский пункт пропуска "Нехотеевка" с 17 февраля не осуществлял пропуск грузовых автомобилей через украинско-российскую границу.

"На неоднократные официальные запросы Госпогранслужбы относительно ситуации, которая сложилась на границе, ответ от российской стороны не получен. Как стало известно от лиц, следующих из России, пропуск грузовых транспортных средств якобы не осуществляется из-за неисправности оборудования для досмотра грузов", - пояснило украинское погранведомство.