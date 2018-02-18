События

17:11 18.02.2018

Задержана жена расстрелявшего людей в Кизляре мужчины

Сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать женщину, которая была рядом со стрелявшим по людям преступником в дагестанском Кизляре.

"Женщина, которая, по предварительной информации, является супругой бандита, стрелявшего в людей в Кизляре, и которая в начале акта была со своим мужем, задержана сотрудниками правоохранительных органов", - сообщил агентству "Интерфакс-Юг" информированный источник.

"Она попыталась скрыться, но не успела. Также, предварительно, сама женщина не стреляла, стрелял только мужчина, который был впоследствии уничтожен ответным огнем силовиков", - добавил собеседник агентства.

Ранее в МВД по Дагестану сообщили, что в воскресенье неизвестный мужчина открыл стрельбу по людям в Кизляре, в результате чего погибли четыре женщины, ответным огнем он был ликвидирован.

"18 февраля в Кизляре неизвестный выстрелами из охотничьего ружья причинил смертельное ранение четырем женщинам. Также получили ранения местная жительница, сотрудник полиции и Росгвардии", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе республиканского МВД.

Ответным огнем преступник был уничтожен.

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