События

16:48 18.02.2018

Супружеская пара устроила стрельбу в Кизляре, погибли четыре женщины

Все погибшие в Кизляре во время Масленицы являются женщинами.

"По предварительным данным, жертвами трагедии, случившейся сегодня в Кизляре во время Масленицы, стали четыре женщины", - сообщил агентству "Интерфакс-Юг" информированный источник.

"Предварительно известно, что погибшие - женщины, среди пострадавших также трое сотрудников Росгвардии", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что преступников было двое - муж и жена, но перед тем, как открыть стрельбу, жена убежала, стрелял мужчина.

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Интерфакс-Украина
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