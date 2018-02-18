Супружеская пара устроила стрельбу в Кизляре, погибли четыре женщины

Все погибшие в Кизляре во время Масленицы являются женщинами.

"По предварительным данным, жертвами трагедии, случившейся сегодня в Кизляре во время Масленицы, стали четыре женщины", - сообщил агентству "Интерфакс-Юг" информированный источник.

"Предварительно известно, что погибшие - женщины, среди пострадавших также трое сотрудников Росгвардии", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что преступников было двое - муж и жена, но перед тем, как открыть стрельбу, жена убежала, стрелял мужчина.