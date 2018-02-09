События

20:56 09.02.2018

Климкин: утверждение украинского языка должно стать национальным проектом, а год можно посвятить истории

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что закреплению украинского языка нужно посвятить больше, чем год, - это должно стать национальным проектом.

"Достойная инициатива трех президентов. Но утверждение украинского языка должно скорее стать национальным проектом, которое в один год не укладывается. Год можно посвятить истории - здесь у нас есть что делать", - написал П.Климкин на своей странице в микроблоге Твиттер в пятницу.

Министр добавил, что год украинского языка сейчас продолжается в Германии.

Ранее в этот день три президента Украины – Леонид Кравчук (1991-1994), Леонид Кучма (1994-2005) и Виктор Ющенко (2005-2010) – обратились к нынешнему главе государства Петру Порошенко с просьбой поддержать инициативу относительно объявления текущего года годом утверждения государственного языка.

"Этот шаг укрепит фундамент украинской государственности в такое бурное время нашей истории, будет содействовать консолидации общества и покажет нашим иностранным партнерам нашу твердость и уверенность в собственных идеалах", - говорится в письме трех президентов в адрес П.Порошенко.

во всех сферах общественной жизни на всей территории Украины", - указано в письме.

Л.Кравчук, Л.Кучма и В.Ющенко надеются, что П.Порошенко поддержит идею объявления 2018-го годом утверждения государственного языка.

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Интерфакс-Украина
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