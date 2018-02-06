Минкульт: УПЦ (МП) нарушила законные права Исторического музея, разместив на его территории малую архитектурную форму

Министерство культуры Украины поручило директору Национального музея истории Украины (НМИУ) Татьяне Сосновской неотложно обратиться в суды с исками для устранения препятствий пользованию земельным участком, находящемся в пользовании музея на ул.Владимирской, 2 в центре г.Киева, на котором несколько лет назад была размещены постройки Украинской православной церкви (Московского патриархата).

Как сообщается на сайте ведомства во вторник, застройка этого участка незаконна, находится на земельном участке особо ценных территорий и "приводит к повреждению объектов культурного наследия -… детинца древнего Киева с фундаментом Десятинной церкви (Церкви Успения Пресвятой Богородицы) V-IX веков". Сам земельный участок был предоставлен НМИУ в постоянное пользование для эксплуатации и обслуживания зданий музея на ул.Владимирской, 2 в соответствии с решением Киевского горсовета от 29 октября 1998 года №22/123 (госакт ІІ-КВ № 004141).

По данным Минкульта, право собственности на незаконно размещенную на этом земельном участке малую архитектурную форму, согласно решению Шевченковского районного суда г.Киева от 15 февраля 2012 года, принадлежит религиозной общине УПЦ. В то же время Десятинный Храм Рождества Пресвятой Богородицы принадлежит НМИУ на правах постоянного пользования согласно акту от 30 июля 1999 года, ІІ КВ №004141.

"Единственным законным пользователем земельного участка по состоянию на сегодня является НМИУ. Законные права НМИУ, как землепользователя, нарушены противоправными действиями религиозной общины УПЦ. В соответствии с п. а) ч.1 ст.96 Земельного кодекса Украины, землепользователь обязан обеспечивать использование земли по целевому назначению. В соответствии с п.2.1 Устава, НМИУ является юридическим лицом, а в соответствии с п.2.6 Устава Музей имеет право быть истцом в суде", - заявляют в Министерстве.

По результатам заседания, проведенного 1 февраля 2018 рока межфракционным депутатским объединением "За Киев" совместно с подкомитетом по вопросам взаимодействия с гражданским обществом комитета Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции, на тему застройки на территории НМИУ, Минкультуры дало отдельное поручение директору НМИУ Татьяне Сосновской безотлагательно принять меры по устранению препятствий пользования земельным участком, предоставленным музею для эксплуатации и обслуживания зданий музея, в частности, путем предъявления соответствующих судебных исков.

"Минкультуры примет участие в разбирательстве дела и повторно направит в правоохранительные органы обращения, направленные на защиту достопримечательности национального значения "Город Владимира - дитинец древнего Киева с фундаментом Десятинной церкви", - сообщается на сайте ведомства.

Как сообщалось, в 2007 году возле фундамента Десятинной церкви была построена деревянная церковь. Ряд общественных организаций периодически протестовали против этой постройки, утверждая, что отсутствуют соответствующие разрешительные документы.

С 2010 года, несмотря на протесты общественности и ученых, представители УПЦ, верующие и некоторые политики добивались утверждения возведения на Старокиевской горе "Национального православного комплекса", главной частью которого должна была стать возрожденная церковь Богородицы (Десятинная). В 2011г. тут явочным порядком появились "Десятинный монастырь", часовня и Музей истории Десятинной церкви. Был проведен архитектурный конкурс, предусматривающий возведение тяжелого храма образца Х века на фундаментах Десятинной церкви. В октябре 2011г. митрополит Владимир в открытом письме к власти просил о поддержке возрождения Десятинной церкви в Киеве, "которая должна быть возрождена в знак уважения к основателю нашей государственности и Крестителя Киевской Руси святого равноапостольного князя Владимира". В конце декабря 2011 года фундамент храма был временно законсервирован.

В 2013 году главный архитектор Киева Сергей Целовальник, который является категорическим противником такого строительства, заявил, что глава УПЦ митрополит Владимир (Сабодан) согласился с тем, чтобы не строить новый храм на фундаменте Десятинной церкви. Глава Киевской горгосадминистрации Александр Попов заявил, что киевские власти настаивают на музеефикации и консервации археологических артефактов на остатках фундамента Десятинной церкви и не подпишут никакого документа, разрешающего строительство на этом месте.

В том же году неизвестный ночью поджог деревянную церковь, разбив окно и налив внутрь здания горючую жидкость. Церковь получила внутренние повреждения, рухнула внутренняя обшивка. Иконы с частицами мощей не пострадали.

25 января 2018 года полиция Киева задержала двух киевлян, которые пытались совершить поджог малого церковного здания, сооруженного возле здания НМИУ, которое в УПЦ (МП) называют Десятинным монастырем Рождества Пресвятой Богородицы. На месте происшествия были обнаружены бутылки со смесью, их отправили на экспертное исследование.

Причастных к поджогу 33- и 36-летних киевлян, архитекторов Александра Горбаня и Алексея Шемотюка задержали, Шевченковский райсуд Киева арестовал их на 60 суток с альтернативой залога в сумме 2,2 млн грн для каждого, а следственный отдел Шевченковского управления полиции открыл уголовное производство по ч.2 ст.15 ч.2 ст.194 (покушение на умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса. 5 февраля суд отпустил А.Горбаня и А.Шемотюка, под поручительство.

Сторонники заявляют, что А.Горбаня и А.Шемотюка обвиняют "в попытке поджога нелегального МАФа, самовольно построенного на территории Национального музея истории Украины". Режиссер, волонтер и друг архитекторов Даниил Ковжун в эфире "Громадського радио" рассказал, что это был перформанс, а не поджог, к тому же архитекторы знают, что может причинить пожар, а что обладает огневой стойкостью. По его данным, фундамент церкви Х века не мог расплавиться, так как он из гранита.

Архиепископ Нежинский и Прилукский УПЦ (МП) Климент (Вечеря) утверждает, что документы на сооружение церковной постройки есть.