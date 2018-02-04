Столкновение поездов в США: число пострадавших возросло до 70

Число пострадавших в результате столкновения поездов в американском штате Южная Каролина возросло до 70 человек. Об этом со ссылкой на управление местного шерифа сообщает DW.

В частности, указано, что при столкновении грузового и пассажирского поездов в США утром 4 февраля 2018 года пострадали более 70 человек, которые доставлены в больницы, а еще двое - погибли.

Как сообщается, поезд перевозчика Amtrak Нью-Йорк - Майами врезался в грузовой поезд CSX. Это привело к тому, что локомотив и несколько пассажирских вагонов сошли с рельсов. По данным компании-перевозчика, в поезде в момент аварии находились 139 пассажиров и 8 членов экипажа.

По информации местных СМИ, часть пострадавших не нуждались в госпитализации и самостоятельно покинули место аварии. Сейчас региональное отделение Красного Креста помогает с обустройством приюта для уцелевших пассажиров. Причины инцидента устанавливают правоохранители. Напомним, ранее сообщалось, что в США пассажирский поезд компании Amtrak столкнулся с грузовым поездом в штате Южная Каролина, в результате чего травмировались более полусотни человек.