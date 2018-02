Два человека погибли в столкновении поездов в США

Два человека погибли, еще 50 человек получили травмы в воскресенье в штате Южная Каролина на юго-востоке США в результате столкновения пассажирского поезда с товарным составом, сообщает телеканал Си-Би-Эс.

LexCo emergency officials on scene of train collision & derailment near Charleston Hwy and Pine Ridge Rd. Media staging to be held at @SCEMD parking lot. pic.twitter.com/NYggZK1P29