Ума Турман рассказала о домогательствах со стороны Харви Вайнштейна

Голливудская актриса Ума Турман призналась, что также стала жертвой сексуальных домогательств со стороны скандального продюсера Харви Вайнштейна, сообщает The New York Times. Как напоминает издание, Турман в течение нескольких последних недель намекала, что ей также есть что рассказать о поведении Вайнштейна.

Как рассказала кинозвезда, ее поначалу не испугали действия Вайнштейна, когда во время встречи в парижском отеле вскоре после выхода фильма Квентина Тарантино "Криминальное чтиво" продюсер неожиданно распахнул халат. По ее словам, она подумала, что он просто со странностями - "знаете, как ваш эксцентричный дядюшка". Но после этого он потребовал, чтобы она последовала за ним, и, как сообщила Турман, Вайнштейн привел ее в сауну. Откуда актриса немедленно ушла.

Через некоторое время после этого они встретились в лондонском отеле "Савой", где Вайнштейн применил силу и попытался принудить ее к сексу. "Он сделал множество отвратительных вещей, но не изнасиловал меня", - призналась Турман.

Opinion: Uma Thurman is ready to talk about why she's angry. She tells Maureen Dowd about her experiences with Harvey Weinstein. https://t.co/ZzPMGA5TTj