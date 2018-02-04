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10:28 04.02.2018

Адвокаты Харви Вайнштена пригрозили Уме Турман судебным иском

Адвокаты Харви Вайнштена пригрозили Уме Турман судебным иском

Адвокаты американского кинопродюсера Харви Вайнштейна заявили, что их клиент может подать в суд на актрису Уму Турман, которая обвинила его в сексуальных домогательствах, сообщает в воскресенье агентство Associated Press.

По словам юристов, Вайнштейн признает, что приходил к ней в номер отеля в Лондоне, однако отрицает какие-либо действия сексуального характера со своей стороны.

Адвокат Бен Брафман заявил, что продюсер "ошеломлен и расстроен" признаниями Турман, которые актриса сделала в интервью The New York Times. Он также выразил недоумение, почему Турман решила рассказать об этом через 25 лет после событий, о которых идет речь.

Брафман сказал, что высказывания Турман будут тщательно проанализированы, после чего будет решено, есть ли достаточные основания для иска.

В интервью The New York Times актриса рассказывала о событиях, произошедших вскоре после выхода прославившего ее фильма Квентина Тарантино "Криминальное чтиво". По словам Турман, Вайнштейн пытался принудить ее к сексу в номере отеля "Савой" в Лондоне. "Он сделал множество отвратительных вещей, но не изнасиловал меня", - призналась Турман.

Когда актриса пригрозила Вайнштейну, что расскажет о его неподобающем поведении, тот ответил, что уничтожит ее карьеру.

Квентин Тарантино, по словам Турман, знал о случившемся, однако поначалу не воспринимал ее рассказ всерьез. Сам режиссер ранее признал, что не раз слышал о похождениях своего друга, однако не предпринял ничего, чтобы положить им конец. Режиссер попросил прощения за свое бездействие.

В общей сложности о домогательствах со стороны Вайнштейна заявило около 60 женщин, в том числе Анджелина Джоли, Эшли Джадд и Гвинет Пэлтроу.

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