САП закрыла дело по факту злоупотреблений в Минэкологии, на основании которого Злочевский был объявлен в розыск

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) закрыла уголовное производство по факту злоупотребления служебным положением чиновниками Министерства экологии и природных ресурсов Украины времен Николая Злочевского при выдаче специальных разрешений на пользование недрами.

"САП тихонько закрыла уголовное производство по факту злоупотребления должностными лицами Министерства экологии и природных ресурсов Украины своим служебным положением при выдаче специальных разрешений на пользование недрами частным предприятиям в 2010-2012 годах (ч.2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины)", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" источник в правоохранительных органах в четверг.

По информации источника, производство было открыто Генеральной прокуратурой Украины, но по подследственности в декабре 2015 года было передано в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).

В свою очередь народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко" Владимир Арьев на своей странице в соцсети "Фейсбук" сообщил, что речь идет о деле, в котором фигурирует экс-министр экологии и природных ресурсов Украины Николай Злочевский (бенефициар компании Burisma).

"В 2015 году Генпрокуратура открыла уголовное производство по факту злоупотребления должностными лицами Министерства экологии и природных ресурсов Украины своим служебным положением при выдаче специальных разрешений на пользование недрами частным предприятиям в 2010-2012 годах (ч.2 ст.364 Уголовного кодекса). Именно тогда министром и был Злочевский. Именно на основании этого производства был объявлен в розыск. Далее, в декабре 2015 года, производство было передано в НАБУ по подследственности. И далее закрыто 1 августа 2017", - написал нардеп.

Ранее в этот день интернет-издание "Экономическая правда" со ссылкой на источник на рынке сообщило что Н.Злочевский вернулся в Украину. "Приехал в Киев на днях. Уже провел несколько встреч", - сообщил источник изданию.

Н.Злочевский занимал должность министра экологии в правительстве премьер-министра Украины Николая Азарова с июля 2010 года по апрель 2012 года.

В конце 2014 года Н.Злочевский покинул Украину, а в начале 2015 года стало известно, что Генпрокуратура объявила его в розыск по подозрению в незаконном обогащении. Н.Злочевский подозревался в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.368-2 Уголовного кодекса Украины (незаконное обогащение).

В сентябре 2016 года пресс-служба компании Burisma сообщила, что Печерский районный суд Киева обязал Генпрокуратуру Украины снять с розыска Н.Злочевского.

Окружной административный суд Киева 28 декабря 2016 года отказал в исках САП о признании недействительными спецразрешений на добычу природного газа ПАО "Техноресурс" и ООО "Пари", которые в 2011 году получили от Минэкологии спецразрешения на добычу газа соответственно на Владимирском (Сумская область) и Никловицком месторождениях (Львовская область).

В январе 2017 года компания Burisma заявила о закрытии в Украине всех процессуальных и судебных действий в отношении президента группы Н.Злочевского и операционных компаний, входящих в Burisma Group.

Burisma Holdings владеет контрольным пакетом ООО "Куб-Газ", украинскими добывающими компаниями "Эско-Пивнич", "Пари", "Первая украинская нефтегазовая компания" и "Алдеа". В портфеле Burisma также разрешения на разработку месторождений в Днепровско-Донецком, Карпатском и Азово-Кубанском бассейнах. Всего компания владеет и разрабатывает 20 лицензий на добычу углеводородов в Украине, и 99% добычи приходится на природный газ. Бенефициаром Burisma является Н.Злочевский.