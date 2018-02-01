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13:52 01.02.2018

МОН готово по рекомендации Венецианской комиссии продлить до 2023 года переходный период для имплементации языковой статьи

МОН готово по рекомендации Венецианской комиссии продлить до 2023 года переходный период для имплементации языковой статьи

Министерство образования и науки Украины в полном объеме приняло рекомендации Венецианской комиссии относительно языковой статьи закона "Об образовании" и согласно, что переходный период для имплементации статьи должен быть продлен до 2023 года, подчеркивает глава ведомства Лилия Гриневич.

Как сообщает в четверг пресс-служба Минобразования, такую позицию Л.Гриневич озвучила на встрече с послом Румынии в Украине Кристианом-Леоном Цуркану.

"Мы благодарны Венецианской комиссии за оперативную и профессиональную работу и готовы имплементировать данные рекомендации. Важно понимать, что мы это делаем не в связи с реакцией отдельных стран, наше первое задание - дать каждому украинскому ребенку, независимо от его национальности или места проживания, высокий уровень владения украинским языком. Для этого нам нужно, чтобы все были готовы к имплементации статьи, а также чтобы при этом учитывались особенности обучения для национальных общин разных языковых групп", - пояснила министр.

Она добавила, что Украина подготовит пошаговую карту имплементации языковой статьи.

По информации пресс-службы, отдельно на встрече обсуждался вопрос доработки Протокола о сотрудничестве в сфере образования между Министерством образования и науки Украины и Министерством национального образования Румынии. Документ планируют подписать в текущем году в Бухаресте после завершения переговоров.

"Мы пересмотрели последний драфт протокола. С нашей стороны в основном редакционные правки. Из содержательного - нам важно, чтобы соглашение было сбалансированным и все положения были на основе паритета", - отметила Л.Гриневич.

Как сообщалось, 28 сентября 2017 года вступил в силу закон Украины "Об образовании", который, среди прочего, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык, но в соответствии с образовательной программой могут преподаваться одна или несколько дисциплин на двух и более языках – государственном, английском, других официальных языках ЕС. Лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам, гарантируется право обучения на родном языке наряду с украинским языком в отдельных классах (группах) коммунальных учреждениях дошкольного и начального образования.

Министерство иностранных дел Венгрии 26 сентября заявило о намерении страны блокировать сближение Украины и ЕС из-за закона об образовании. МИД Украины направило закон на экспертизу в Венецианскую комиссию.

8 декабря Министерство образования и науки Украины сообщило, что Венецианская комиссия не поддержала обвинения Венгрии в сужении прав национальных меньшинств в статье о языке обучения в законе Украины "Об образовании".

В МОН заявили о готовности имплементировать рекомендации комиссии и разработали три модели имплементации языковой статьи в законе "Об общем среднем образовании".

Л.Гриневич ранее отмечала, что переходной период до полного введения нормы о языках обучения может быть продлен с 2020 года, как это предусмотрено сейчас, до 2022 года, особенно для детей, чей родной язык не относится к славянской группе.

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Интерфакс-Украина
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