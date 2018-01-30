Экспедиционные войска в Эстонии создают возможность сильного сдерживания

Министр обороны Эстонии Юри Луйк (Juri Luik) считает, что совместные экспедиционные войска в стране создают возможность оказывать сильное сдерживающее воздействие, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства обороны во вторник.

"Как совместные экспедиционные войска, так и части Соединенного королевства, проходящие службу в составе боевой группы НАТО в Эстонии, создают возможность оказания сильного сдерживающего воздействия, совместного обучения и сохранения исторических связей", - сказал министр на встрече с командующим совместными экспедиционными войсками британским генерал-майором Стюартом Скитсом (Stuart Skeates).

По мнению Ю.Луйка, которого цитирует пресс-служба, Эстония и Великобритания являются "частью единой системы ценностей современной Европы, угрозы для которой нуждаются в реальных шагах противостояния".

С.Стикс в ходе визита в Эстонию обсудит также с командующим Силами обороны генералом Рихо Террасом (Riho Terras) вопросы региональной безопасности и оборонного сотрудничества, добавили в пресс-службе.

В совместные экспедиционные войска (Joint Expeditionary Force) под руководством Великобритании входят также Эстония, Швеция, Дания, Финляндия, Латвия, Литва, Нидерланды и Норвегия. Эстония обладает мандатом на действия в составе экспедиционных войск в нынешнем и будущем году, всего Эстония выделяет в эту международную часть быстрого реагирования до 10 военнослужащих.

Основное ядро боевой группы НАТО, размещенной в Эстонии в апреле 2017 года, составляет британский контингент из 800 военнослужащих. Они имеют на вооружении танки Challenger 2, боевые машины пехоты Warrior и самоходные пушки AS90. В состав боевой группы входят также около 200 военнослужащих Дании.