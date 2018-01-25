События

21:54 25.01.2018

При падении вертолета в Кременчуге погибли 4 человека

При падении вертолета в Кременчуге погибли 4 человека

        В результате падения вертолета Ми-8 в Кременчуге Полтавской области погибли 4 члена экипажа, сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

      "25 января около 19:15 в Автозаводском районе города Кременчуг во время учебно-тренировочного полета произошло падение, с последующим возгоранием, вертолета Ми-8 частной авиакомпании "Украинские вертолеты", – говорится в сообщении ГСЧС в Фейсбук в четверг вечером.

      По информации ведомства, пожар локализован в 19:35, ликвидация продолжается.

      "В результате происшествия погибли 4 члена экипажа", – подчеркнули в ГСЧС.

      К тушению привлечены 6 единиц техники и 25 человек личного состава, из них от ГСЧС - 5 единиц техники и 21 человек личного состава, а также от Кременчугского аэродрома "Большая Кохновка" – 1 единица техники и 4 человека.

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Интерфакс-Украина
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