События

20:21 25.01.2018

В Кременчуге упал вертолет, возможны жертвы

В Кременчуге упал вертолет, возможны жертвы

В Кременчуге Полтавской области вертолет врезался в телевизионную вышку и упал на землю, сообщает местное издание "Кременчуцький ТелеграфЪ".

Как сообщает издание со ссылкой на очевидцев, авария произошла в четверг, 25 января, около 19:00.

"Был туман и, наверное, вертолет задел или вышку, или линию электропередач. Мы услышали несколько взрывов", - цитирует издание очевидца.

Как сообщают жители 304-го квартала (Петровки), у них пропало электричество. На месте работают пожарные, полиция и скорая.

Вертолет Ми-8 компании "Украинские вертолеты" выполнял учебно-тренировочный полет.

По данным ТСН.UA, после падения вертолет загорелся, погибли три человека.

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Интерфакс-Украина
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