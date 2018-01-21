События

15:17 21.01.2018

Более 40 человек погибли при захвате террористами отеля в афганской столице

Более 40 человек погибли при захвате террористами отеля в афганской столице

Число жертв нападения террористов на отель Intercontinental в столице Афганистана Кабуле может составить 43 человека, сообщили афганские СМИ со ссылками на источники в силовых структурах.

Официального подтверждения этой информации пока не поступало.

Около 150 человек, в том числе более 40 иностранцев, получили ранения.

Среди погибших - гражданин Украины, о чем сообщило украинское министерство иностранных дел.

Как сообщалось, четыре вооруженных террориста проникли в здание, предположительно, через черный ход кухни ресторана отеля. Позднее поступила информация, что один из нападавших был убит.

Противостояние террористов и силовиков продолжалось около 18 часов, в результате все нападавшие были ликвидированы.

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Интерфакс-Украина
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