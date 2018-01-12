События

18:41 12.01.2018

В полиции Донетчины сообщили, сколько гражданских только в Марьинском районе области стали жертвами агрессии боевиков

В полиции Донетчины сообщили, сколько гражданских только в Марьинском районе области стали жертвами агрессии боевиков

За время проведения АТО в городах Марьинка и Красногоровка (Марьинский р-н Донецкой обл.) вследствие артобстрелов боевиков пострадали 320 гражданских лиц, из них 74 погибли, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Украины в Донецкой области в пятницу вечером.

"В течение года в Марьинском районе в результате агрессии боевиков ранены 23 взрослых и 3 детей", - отметили в полиции и добавили, что по их данным тяжелейшим в этом плане месяцем был июнь 2017 года, когда обстрелы боевиков распространились и на прифронтовой Волновахский район.

Подводя итоги ушедшего года, в Нацполиции отметили, что 2017-й оказался нелегким, поскольку по сравнению с предыдущим годом количество пострадавших от обстрелов лиц увеличилось.

"Более сотни раз полицейские выезжали на помощь гражданам, которые стали жертвами агрессии террористов. Всего в прошлом году правоохранители задокументировали более 200 обращений о поврежденных домах на территории Марьинки, Красногоровки и прифронтового Волновахского района, а с начала АТО - 1084 обращения", - проинформировали в ведомстве.

Так, напомнили в полиции, в мае прошлого года в Красногоровке произошел один из самых масштабных обстрелов 2017 года, в результате которого пострадали трое гражданских - две женщины и мужчина. Кроме того, было повреждено более 40 зданий, в том числе - больница и школа №2. После этого артналета правоохранители, военнослужащие и спасатели больше месяца восстанавливали больницу и помогали местным жителям.

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Интерфакс-Украина
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