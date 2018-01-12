ЦИАКР рекомендует украинской власти игнорировать предложение Путина о передаче украинских вооружений из оккупированного Крыма

В Центре исследования армии, конверсии и разоружения (ЦИАКР) увязывают предложение президента РФ Владимира Путина о передаче украинских вооружений и военной техники (ВВТ) из оккупированного Крыма с политтехногией накануне готовящегося ужесточения санкций США и рекомендуют украинским властям игнорировать это предложение.

В распространенном в пятницу официальном заявлении украинского аналитического центра эксперты выражают уверенность: приближение срока введения США новых жестких санкций в отношении представителей правящего класса РФ вынуждает Кремль "идти на демонстрацию готовности к смягчению позиции по Украине".

Как отмечают эксперты, возвращение украинских ВВТ из Крыма с точки зрения усиления потенциала ВС Украины не будет иметь какого-либо позитивного эффекта, а, наоборот, повлечет неприемлемые финансовые затраты, включая выплату стране-агрессору значительных средств на запчасти к ВВТ. Вместе с тем, этот шаг сформирует негативный информационный фон вокруг Украины, а также "позволит Путину реализовать замысел по созданию условий для отмены ввода США новых санкций и снятию ЕС существующих санкций", отмечается в заявлении.

При этом в ЦИАКР уточняют: по имеющейся информации, представители ЧФ РФ в Крыму осуществляют постоянное уничтожение украинских ВВТ еще с апреля 2014 года, когда РФ блокировала переговоры по поиску формата возврата Украине захваченных в Крыму ВВТ. В частности, наиболее боеспособные украинские корабли БДК "Константин Ольшанский", корветы "Тернополь" и "Луцк" используются как "доноры" для российских кораблей и разбираются на комплектующие для ремонта кораблей ЧФ РФ. "Наиболее вероятно, что украинский корабельный состав, так же, как и авиационный и бронетехника, а также системы ПВО, сейчас находится в Крыму в непригодном к использованию состоянии", - констатируют эксперты.

"Ремонт и восстановление технической готовности и боеспособности ВВТ потребует значительных средств. При этом этот процесс поставит Украину в зависимость от России и станет поводом для реализации мощной антиукраинской информационной кампании", - подчеркивается в заявлении.

С учетом данных обстоятельств, в ЦИАКР рекомендуют украинской власти: до президентских выборов в РФ не реагировать на официальном уровне на озвученные российской стороной предложения о передаче ВВТ из оккупированного Крыма и не соглашаться ни на какие переговоры, в том числе для "предварительной верификации ВВТ"; официально объявить о нецелесообразности возврата уничтоженной небоеспособной техники из Крыма; продолжить работу в рамках наработанных МИД, Минобороны и Минюстом форматов по подаче исков в международные суды по выплате Россией компенсации за захваченные в Крыму украинские ВВТ.