Строительство Керченского моста ставит под угрозу проход судов Panamax в Мариуполь и поставки 1 млн тонн чугуна в США

Киеву следует выработать комплекс ответных мер на угрозы, которые несет нарушение РФ международного морского права при строительстве Керченского моста в оккупированном Крыму, убеждены в Центре исследования армии, конверсии и разоружения (ЦИАКР).

Как отмечается в заявлении на веб-сайте ЦИАКР, вопреки заверениям политического руководства РФ, строительство этого объекта влечет ограничение свободы мореплавания в Черном и Азовском морях, ощутимое снижение товарооборота и убытки украинских азовских портов в Мариуполе и Бердянске, а также новые социально-экономические риски стагнации украинского Приазовья.

По оценкам экспертов, установленные Москвой ограничения по надводным габаритам судов, которые будут следовать Керченским проливом после установки железнодорожной арки, в переделах 33 м, сделают невозможным прохождение проливом судов типа Panamax, что повлечет потерю до 30% перевалки Мариупольского морского торгового порта. "Например, под угрозой оказываются поставки около 1 млн тонн чугуна в год по контрактам с американскими заказчиками", - говорится в заявлении.

Вместе с тем, отмечают в ЦИАКР, повлечет убытки и введенное РФ одностороннее перекрытие пролива в связи с работами по установке ж/д арки. "Следует отметить, что одни сутки простоя судна в ожидании открытия пролива оцениваются в $20 тыс. Учитывая ежедневный трафик судов через пролив на уровне 70-90 судов в сутки, нетрудно подсчитать убытки, которые прямо влияют на фрахт и экономическую привлекательность региона в целом", - отмечается в заявлении.

По оценкам ЦИАКР, данные действия Москвы носят исключительно военно-политическую окраску, формируют новое поле социально-экономических рисков стагнации украинского Приазовья, прежде всего, ключевого для украинской металлургии Мариуполя, повышают угрозы в контексте сухопутного коридора в оккупированный Крым.

Предлагаемые ЦИАКР первоочередные ответные меры Киева в связи с новыми угрозами включают детальное информирование о ситуации с проливом послов западных государств; вынесение этого вопроса на рассмотрение СНБО для выработки дорожной карты адекватных действий, и обеспечение ее выполнения.

Кроме того, представляется целесообразным "активизировать работу в правовом поле, апеллируя к международным институтам по вопросам нарушения Россией Конвенции ООН по морскому праву 1982 года", - отмечается в заявлении.