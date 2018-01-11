В прокуратуре утверждают, что не влияли на решение коллегии судей по делу экс-мэра Славянска Штепы об их отводе

В прокуратуре Харьковской области утверждают, что не влияли на решение о самоотводе, вынесенное в четверг коллегией Ленинского райсуда, рассматривающей дело экс-мэра Славянска Нели Штепы.

"Решение об отводе судьи приняли самостоятельно без какого-либо влияния со стороны прокуратуры", - сообщили корреспонденту агентства "Интерфакс-Украина" в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

По словам собеседника агентства, уголовное производство, на которое ссылалась коллегия при самоотводе, было начато прокуратурой Харьковской области в октябре прошлого года.

"В октябре 2017 года было начато уголовное производство по факту постановления заведомо неправосудного решения (ст.375, ст.368 УК Украины). Речь идет об изменении меры пресечения обвиняемой вопреки требованиям ч.5 ст.176 УПК Украины, которая предусматривает меру пресечения исключительно в виде содержания под стражей для подозреваемых в совершении преступлений, предусмотренных конкретным перечнем статей Уголовного кодекса Украины", - сказали в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

"В течение трех лет судей, рассматривавших это производство, увольняли за нарушение присяги судьи, отводили за нарушение уголовно-процессуального законодательства. Мы понимаем, насколько устало общество от длительного процесса, но не реагировать на явное нарушение норм действующего законодательства, которые могут привести к дискредитации судейского корпуса в целом и заблокировать правосудия, не можем",- добавили в пресс-службе.

Как сообщалось, ранее в четверг коллегия судей Ленинского райсуда Харькова в составе Людмилы Шрамко, Виталия Бондаренко и Александры Гринчук, слушавшая дело в отношении Н.Штепы, также заявила самоотвод, ссылаясь на уголовное производство, расследуемое прокуратурой Харьковской области, и удовлетворила его.