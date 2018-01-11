События

17:28 11.01.2018

Новая коллегия судей по делу Штепы тоже объявила самоотвод

Новая коллегия судей по делу Штепы тоже объявила самоотвод

Новая коллегия судей Ленинского райсуда в составе Евгения Ольховского, Вячеслава Евтифьева и Анжелики Грымайло, определенная в четверг для рассмотрения дела в отношении экс-мэра Славянска Нели Штепы, заявила о своем самоотводе.

"Коллегия судей заявляет о своем самоотводе от рассмотрений указанного производства",- говорится в заявлении коллегии, оглашенном председательствующим.

В документе указано, что основанием для самоотвода стало проведение досудебного расследования прокуратурой Харьковской области в уголовном производстве по ч.3 ст.368, ч.2 ст.375 Уголовного кодекса Украины по факту получения судьями Ленинского райсуда Харькова неправомерной выгоды за вынесение заведомо неправосудного судебного решения во время рассмотрения судебного производства по делу в отношении Н.Штепы.

"Указанные обстоятельства вызывают сомнения в возможности рассмотрения непредвзятого рассмотрения всеми судьями Ленинского райсуда уголовного производства в отношении обвиняемой Штепы... что, согласно ст.75 УПК, является основанием для самоотвода", - говорится в заявлении.

В документе указано также, что судья В.Евтифьев, который является переселенцем из зоны АТО, где сейчас живет его мама и близкие родственники, заявляет о невозможности принимать участие в данном уголовном производстве из опасений за их жизнь и здоровье.

Гособвинитель выступила против удовлетворения самоотвода, поскольку новоназначенные члены коллегии раньше не принимали участие в рассмотрении дел в отношении Н.Штепы.

Защита и обвиняемая поддержали самоотвод коллегии.

Как сообщалось, ранее в четверг о коллегия судей Ленинского райсуда Харькова в составе Людмилы Шрамко, Виталия Бондаренко и Александры Гринчук, слушавшая дело в отношении Н.Штепы, также заявила самоотвод, ссылаясь на уголовное производство, расследуемое прокуратурой Харьковской области, и удовлетворила его.

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