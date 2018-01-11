Генпрокуратура вызывает Ставицкого через неделю в ГСУ

Генеральной прокуратурой Украины закончила досудебное расследование, в котором бывший министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий является подозреваемым в расхищении средств в особо крупных размерах и вызывает его в Киев для ознакомления с материалами дела.

"В соответствии с требованиями статьи 290 УПК Украины Вы имеете право на доступ к материалам досудебного расследования как лично, так и с помощью защитников (защитник Рафальская И.В. вправе иметь доступ с 18.02.2018, то есть с момента прекращения действия решения Дисциплинарной палаты КДКА Винницкой области от 17.08.2017 года). В связи с этим Вам необходимо прибыть "18" января 2018 о "11"ч. "30"мин. по адресу: г.Киев, ул.Борисоглебская,18 (ГСУ ГПУ – ИФ), кабинет №527 для ознакомления с материалами уголовного производства", - говорится в обнародованном в четверг на сайте ведомства сообщении.

В оповещении также отмечается, что ознакамливаться с материалами уголовного производства (иметь доступ к материалам) Э.Ставицкий может ежедневно по указанному выше адресу, начиная с 18 января.

Как сообщалось, 24 марта 2014 года Генпрокуратура Украины объявила экс-министра Э.Ставицкого в розыск. Он подозревается в расхищении средств в особо крупных размерах.

В январе 2017 года руководитель Национального центрального бюро Интерпола в Украине Василий Неволя сообщил, что Э.Ставицкий, по данным Интерпола, находится, скорее всего, в Израиле, его розыск активный.

СМИ сообщали, что Э.Ставицкий сменил фамилию на Розенберг. Киев обратился к израильской стороне относительно передачи Украине бывшего министра.