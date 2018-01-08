Задержан человек подозреваемый в убийстве Ноздровской

Украинские правоохранители задержали подозреваемого в убийстве юриста Ирины Ноздровской, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" директор департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко.

"Задержано лицо, которое объективно подозревается в совершении преступления", – сказал А.Шевченко агентству "Интерфакс-Украина" в понедельник.

Детали он не уточнил, отметив, что более подробную информацию МВД Украины обнародует позже.

Позже в этот день пресс-служба МВД со ссылкой на первого заместителя министра внутренних дел Сергея Ярового сообщила, что подозреваемый в совершении убийства правозащитницы задержан в порядке, предусмотренном ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Как рассказал первый заместитель председателя Национальной полиции Украины - начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин, правоохранители восстановили весь маршрут движения погибшей в день ее исчезновения - от станции метро "Героев Днепра" до поселка Демидов Киевской области. Правоохранители установили и опросили всех шестерых водителей маршрутных автобусов, которые в промежутке с 17:00 до 18:00 двигались по указанному маршруту. Кроме того, полицейские провели поквартирные и подомовые обходы, опросив более тысячи жителей с.Демидов.

"Поэтому сегодня следователями было принято решение - в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса был задержан подозреваемый", - сообщил В.Аброськин.

Он добавил, что сейчас идут активные следственные действия и необходимые оперативно-розыскные мероприятия для установления возможных свидетелей и очевидцев, которые могли передвигаться вместе с И.Ноздровской.

Таким образом, правоохранители смогут получить дополнительную доказательную базу по этому делу.

Кроме того, по словам В.Аброськина, в уголовном производстве по факту убийства И.Ноздровской назначено значительное количество криминалистических экспертиз. Результаты самых необходимых из них планируют получить в ближайшее время.

"Работа продолжается, сейчас проводятся первые следственные действия с подозреваемы", - отметил он.

В настоящее время проводится проверка показаний задержанного подозреваемого в части его причастности к указанному преступлению.

"Анализируются следственные действия, результаты допросов, подворных обходов - для того, чтобы подтвердить хронологию событий, отслеживать ее (Ирины Ноздровской – ред.) движение, нахождение в определенном месте, доказательство мотивов и механизма совершения данного преступления", - отметил заместитель главы Нацполиции – начальник главного следственного управления Виталий Невгад.

Он также добавил, что проверка полученной информации в ходе следственных действий позволит быть уверенным в том, что задержано именно лицо, виновное в совершении убийства, а также доказать его виновность в этом.

В свою очередь заместитель генерального директора телеканала ATR Айдер Муждабаев на своей странице в соцсети Фейсбук сообщил, что по его информации убийцей И.Ноздровской "оказался близкий родственник преступника, сбившего на автомобиле ее сестру и затем благодаря упорству Ирины приговорённого к уголовному наказанию".

"Как мне рассказали, подозреваемый сознался в убийстве вчера вечером под давлением доказательств, собранных оперативной следственной группой Нацполиции в течение последних дней. Полицейские работали без выходных", - написал он.

Как сообщалось, юрист И.Ноздровская, проживавшая в с.Демидов Вышгородского района Киевской области, была найдена мертвой в реке 1 января 2018 года. Открыто уголовное производство по факту умышленного убийства.

В Нацполиции Украины сообщили, что к расследованию убийства И.Ноздровской привлечены 300 сотрудников ведомства, в частности, оперативники Департамента уголовного розыска и следователи.

Как рассказал народный депутат от фракции БПП Мустафа Найем, И.Ноздровская долгое время добивалась приговора для убийцы своей сестры Светланы, погибшей во время ДТП в сентябре 2015 года. "Девушку сбил пьяный водитель, племянник председателя Вышгородского райсуда Дмитрий Россошанский. Несмотря на очевидный состав преступления, родственники добивались справедливости более двух лет. Ирина Ноздровская, юрист по образованию, лично вела это дело, выступала в суде, за что неоднократно подвергалась угрозам со стороны обвиняемого и его родственников", - написал он на своей странице в Facebook.

Похороны И.Ноздровской состоятся во вторник, 9 января, в селе Демидов.