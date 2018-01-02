Полиция должна отработать всех, кто контактировал с Ноздровской накануне ее смерти и кто ей угрожал

Прокуратура Киевской области требует от полиции тщательно отработать всех лиц, контактировавших с найденной убитой юристом Ириной Ноздровской накануне ее исчезновения, а также и тех, от кого И.Ноздровской поступали угрозы, и другие важные обстоятельства.

"К настоящему времени в уголовном производстве (по факту убийства И.Ноздровской – ИФ) допрошено более 50 человек, отрабатываются несколько версий убийства потерпевшей. Досудебное расследование продолжается", - сообщается на странице Генеральной прокуратуры Украины в соцсети Facebook во вторник днем.

При этом в сообщении отмечено, что прокуратура Киевской области взяла на особый контроль ход досудебного расследования уголовного производства, открытого по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство), на данное время в нем назначена судебно-медицинская экспертиза. "Будут приняты исчерпывающие меры для того, чтобы лица, причастные к убийству, понесли суровую ответственность", - подчеркивают в Генпрокуратуре.

Как сообщалось, правозащитница, юрист И.Ноздровская, проживавшая в с.Демидов Вышгородского района, была найдена мертвой в реке 1 января.. Открыто уголовное производство по факту умышленного убийства.

Народный депутат от фракции БПП Мустафа Найем уточнил, что И.Ноздровская долгое время добивалась приговора для убийцы своей сестры Светланы, которую сбил пьяный племянник председателя Вышгородского райсуда Дмитрий Россошанский, за что неоднократно подвергалась угрозам со стороны обвиняемого и его родственников. "В июне этого года ей таки удалось добиться справедливости – Д.Россошанского приговорили к семи годам лишения свободы. 27 декабря состоялось рассмотрение апелляционной жалобы - суд отказал адвокатам убийцы, отправил дело в первую инстанцию и продлил обвиняемому арест на 60 суток. Во время заседания суда отец обвиняемого пригрозил Ирине: "Ты плохо кончишь". А через два дня, в пятницу, 29 декабря, Ирина пропала", - рассказал М.Найем.

По словам начальника полиции Киевской области Дмитрия Ценова, следствие не рассматривает версию самоубийства И.Ноздровской.

Первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин заявил, что вопрос раскрытия убийства юриста Ирины Ноздровской находится на личном контроле главы Национальной полиции Украины Сергея Князева, а также министра внутренних дел.