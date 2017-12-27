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18:36 27.12.2017

В "Укроборонпроме" нет официального подтверждения отставки главы госконцерна Романова

В "Укроборонпроме" нет официального подтверждения отставки главы госконцерна Романова

В "Укроборонпроме" нет официального подтверждения отставки главы госконцерна Романова

Киев. 27 декабря. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - В госконцерне "Укроборонпром" к настоящему времени не располагают официальным подтверждением информации об отставке главы госконцерна Романа Романова, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в госконцерне в среду.

"На данный момент какой-либо официальной информации по этому поводу нет", - сказал собеседник агентства.

"Как известно, оборонный сектор, и ОПК в частности, находятся в подчинении президентской вертикали, и данное кадровое решение является компетенцией главы государства. Можно предположить, что отставка Романова, как "сигнал" позитивных трансформаций в оборонном секторе, скорее, будет принята, чем не принята, и не исключено, что уже в ближайшее время", - сказал он.

"Как известно, эффективность госменеджмента в национальном секторе безопасности и обороны - сегодня крайне острый вопрос, а критерии оценки эффективности, включая наших зарубежных партнеров и союзников, зависят, в том числе, от политической конъюнктуры", - отметил собеседник агентства.

Как сообщалось, на заседании Кабинета министров в среду премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что будет ставить перед президентом вопрос об увольнении главы госконцерна "Укроборонпром" за невыполнение поручения правительства о погашении задолженности по заработной плате на входящем в госконцерн ГП "Николаевский судостроительный завод" (до недавнего времени - ГП "Судостроительный завод им. 61 коммунара" - ИФ).

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