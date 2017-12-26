На сегодня задачи в зоне АТО выполняют около 5 тыс. бойцов Нацгвардии – командующий

В настоящее время в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе выполняют задачи около 5 тыс. военнослужащих Национальной гвардии Украины, сообщил командующий НГУ Юрий Аллеров.

"На сегодня в зоне АТО в среднем выполняют задачи около 5 тыс. человек, в частности, это борьба с диверсионными группами. Также в списке задачи разведки - как авиационной, так и непосредственной. Достаточно серьезно идет работа по уничтожению снайперов противника. Мы проводим контрольно-ограничительные мероприятия в зоне АТО, задачи на блокпостах, взводно-опорных пунктах. Мы осуществляем патрулирование, обеспечиваем мероприятия, связанные с конвоированием, также организация охраны общественного порядка", - сказал он в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Ю.Аллеров проинформировал, что в списке задач Национальной гвардии также значатся мероприятия обеспечения функции противодесантного резерва.

"Это касается больше подразделения "Азов", который отвечает за противодействие попыткам диверсионных и десантных групп зайти со стороны моря", - сказал он.

Вместе с тем, командующий Национальной гвардии Украины сообщил, что с начала года в зоне АТО погибли 16 и получили ранения 27 нацгвардейцев.

Полный текст интервью опубликован на главной странице агентства в разделе "Эксклюзивные интервью".